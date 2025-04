Vanguard 1: Il satellite che potrebbe tornare a casa dopo 70 anni

Immagina un piccolo satellite, grande più o meno come un pallone da spiaggia, che da quasi settant’anni continua a girare instancabilmente intorno alla Terra. Si chiama Vanguard 1 ed è il più antico oggetto artificiale ancora in orbita. Lanciato nel lontanissimo 1958, in piena corsa allo spazio tra USA e URSS, Vanguard ha avuto una vita lunga, silenziosa e incredibilmente resistente. E ora, per la prima volta, qualcuno sta pensando seriamente di riportarlo a casa.

Dopo 70 anni, Vanguard 1 potrebbe tornare a casa

L’idea arriva da un gruppo piuttosto variegato: ingegneri, ricercatori, storici dello spazio e persino scrittori. Il loro piano? Recuperare questo pezzo di storia prima che, un giorno, si disintegri rientrando nell’atmosfera come tanti altri rottami spaziali. Vanguard 1 è rimasto muto dal 1964 — i suoi pannelli solari non ce la facevano più a tenere acceso il trasmettitore — ma è ancora là fuori, a circa 660 km di distanza dalla Terra, su un’orbita inclinata che lo accompagna a oltre 3.800 km nel punto più alto.

Ma perché tutta questa attenzione per un satellite spento? Perché Vanguard è un tesoro nascosto. È stato il primo a usare celle solari, ha dato informazioni preziose sulla forma del nostro pianeta, e oggi potrebbe raccontarci tantissimo su come lo spazio “invecchia” i materiali. Studiare da vicino com’è cambiato dopo quasi sette decenni di esposizione a radiazioni, detriti e sbalzi termici estremi sarebbe un’occasione unica per chi costruisce sonde e satelliti oggi.

Certo, il recupero non sarà semplice: Vanguard è piccolo, lontano, e non ha motori o sistemi di guida. Ma sono già sul tavolo alcune idee: avvicinarsi con un veicolo spaziale, magari trasportarlo sulla ISS, o addirittura creare una missione ad hoc, guidata da un’organizzazione chiamata Vanguard Mission Authority. Qualcuno ipotizza anche che un filantropo spaziale come Jeff Bezos o Jared Isaacman potrebbe finanziare l’impresa.

Insomma, riportare Vanguard 1 sulla Terra non sarebbe solo una prodezza ingegneristica, ma anche un modo per onorare le origini dell’esplorazione spaziale. Un piccolo satellite, dimenticato da molti, che potrebbe ancora insegnarci tantissimo sul passato… e sul futuro.