POCO X7 su Amazon con un’OFFERTA mai vista: il prezzo è bassissimo

Siete alla ricerca di uno smartphone economico, ma che non vi deluda assolutamente in termini di prestazioni generali? allora dovete acquistare subito il POCO X7, un dispositivo che viene a costare relativamente poco al giorno d’oggi, grazie alla promozione disponibile su Amazon che abbassa notevolmente il livello dell’utente che a tutti gli effetti deve sborsare in fase d’acquisto. La variante attualmente a disposizione prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quest’ultima non espandibile con microSD.

Le sue dimensioni le possiamo ritenere perfettamente allineate con la fascia di prezzo di posizionamento, di conseguenza parliamo di un dispositivo da 162,33 x 74,42 x 8,4 millimetri, leggermente più leggero di tanti altri, poiché va a pesare solamente 185 grammi, rendendolo molto facile da trasportare ovunque vogliate e desideriate. Il processore è di buona qualità, fascia medio-alta, un MediaTek Dimensity 7300 Ultra, octa-core con frequenza di clock fino a 2,5GHz, con GPU Mali-G615 MC2, ed anche una buona configurazione, di cui vi abbiamo parlato poco sopra, che rende l’esperienza più completa e funzionale.

Poco X7: ecco quanto costa oggi su Amazon

Come vi abbiamo anticipato, il risparmio per l’acquisto di questo prodotto è davvero notevole, se pensate che comunque parte da 299 euro di listino, sempre per la versione 8/256GB, per poi scendere del 23% fino a 229 euro, con la promozione attivata da Amazon stessa, e disponibile qui.

La batteria è un componente da 5110mAh, molto più capiente delle dirette concorrenti, tanto da garantire una autonomia generale superiore al normale, facilitando l’utilizzo da parte dei consumatori che sono alla ricerca di un prodotto duraturo nel tempo, sia per quanto riguarda gli ottimi materiali utilizzati per la sua realizzazione, che l’autonomia della batteria.