Microsoft: dipendenti protestano per l’uso dell’AI

Microsoft ha organizzato un evento per i cinquant’anni dalla nascita dell’azienda. Doveva rappresentare un momento di importanti festeggiamenti. E in parte lo è stato. Ma la vera protagonista della giornata non è stata né l’innovazione né la nostalgia. Ma la protesta. L’evento era stato concepito per guardare al futuro, con lanci importanti come la “Agent Mode” di Visual Studio Code. Insieme alla piattaforma Azure AI Foundry. Eppure, a scuotere il clima è stata Ibtihal Aboussad, dipendente dell’azienda.

Microsoft: l’evento interrotto da una protesta dei dipendenti

La Aboussad ha interrotto l’evento con parole forti. Rivolgendosi a Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, ha dichiarato che l’azienda usa l’AI per il genocidio. Un’accusa grave, gridata di fronte a una platea internazionale, che ha lasciato i dirigenti senza parole. Ma la protesta non si è conclusa qui. Poco dopo è stata la volta di Vaniya Agrawal, anch’essa dipendente. Quest’ultima ha puntato il dito non solo contro l’uso militare dell’AI, ma anche contro la complicità silenziosa dell’intera leadership di Microsoft.

Tali interventi non sono stati semplici sfoghi emotivi. Aboussad ha seguito il suo gesto con una lunga email inviata ai colleghi. Una lettera aperta in cui viene messo in discussione il senso etico del lavoro tecnologico. Ciò quando alimenta, anche indirettamente, conflitti armati e violazioni dei diritti umani. L’evento, così, si è trasformato in un bivio più complesso. Da un lato, il desiderio di progresso, efficienza e automazione. Dall’altro, una crescente consapevolezza che ogni innovazione porta con sé conseguenze e responsabilità.

La protesta ha evidenziato un paradosso. Mentre Microsoft promuove i suoi agenti AI come strumenti di crescita e creatività, alcuni dei suoi stessi dipendenti li vedono come strumenti di oppressione. Considerando tale bivio, quando si parla di tecnologia e AI, è evidente che è importante puntare al progresso senza abbandonare l’attenzione all’etica dietro tale processo.