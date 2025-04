Giga 200 di Iliad: l’offerta mobile che mantiene le promesse

Se ti sei mai trovato a fare zapping tra le offerte telefoniche cercando qualcosa che non cambi ogni tre mesi o non nasconda costi tra le righe, allora forse vale la pena dare un’occhiata a Giga 200 di Iliad. È una di quelle offerte che, nel panorama delle promo mobili sempre più complicate, gioca la carta della semplicità. Costa 9,99 euro al mese e, sorpresa: il prezzo resta fisso. Per davvero.

La proposta Iliad Giga 200

Cosa c’è dentro? Innanzitutto, 200 GB di traffico dati da usare in 4G o 5G, a seconda del tuo smartphone e di dove ti trovi. E qui viene il bello: se hai un telefono compatibile e vivi in una zona coperta dalla rete 5G di Iliad, non devi fare altro. Nessun sovrapprezzo, nessun click da attivare. È tutto incluso.

In più, ci sono minuti e SMS illimitati verso tutti, senza scatto alla risposta, senza soglie strane, senza dover controllare ogni volta quanto ti resta. E per chi si muove in Europa, ci sono 13 GB dedicati in roaming: abbastanza per una vacanza o una trasferta di lavoro senza dover cercare subito il Wi-Fi.

L’offerta copre anche le chiamate internazionali: puoi chiamare senza limiti oltre 60 Paesi, senza attivare pacchetti extra o sorbirti tariffe al minuto da capogiro. E se ti stai chiedendo se è complicato cambiare operatore, la risposta è no. Puoi mantenere il tuo numero, l’attivazione della SIM costa una sola volta 9,99 euro e tutto si gestisce in modo abbastanza indolore, online o tramite l’app.

Ah, e se dovessi finire i 200 GB? Prima di farti pagare extra, Iliad ti chiede se vuoi continuare: nessun addebito automatico. E se sei tra quelli che usano il telefono anche come hotspot per lavorare in mobilità, va benissimo: è incluso anche quello.

Insomma, Giga 200 è una di quelle offerte che puntano tutto sull’essere chiare, complete e senza sorprese. Forse non sarà la promo più appariscente sul mercato, ma è una di quelle che fanno esattamente quello che promettono. E non è poco.