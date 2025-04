WindTre: ecco 3 offerte fino a GIGA ILLIMITATI, si parte da 7,99€

WindTre propone una nuova gamma di offerte mobili pensate per chi desidera tanti dati, chiamate senza limiti e una rete affidabile. Le tre soluzioni disponibili – 75 Giga, 150 Giga e Giga Illimitati – si rivolgono a chi effettua la portabilità del numero da operatori specifici e offrono prezzi chiari, senza sorprese. Parliamo di uno dei provider più importanti di sempre in Italia, il quale ad oggi lotta contro i gestori virtuali, i cui clienti sono tra gli interessati delle tre offerte qui in basso.

WINDTRE 75 Giga: per chi vuole spendere poco

La prima offerta si chiama semplicemente 75 Giga ed è pensata per chi cerca un piano essenziale ma completo:

75 GB in 4G ;

Minuti illimitati verso tutti ;

50 SMS al mese ;

7,99€ al mese.

È una proposta adatta a chi usa lo smartphone tutti i giorni, ma senza consumi esagerati.

WINDTRE 150 Giga: più dati per chi ne ha bisogno

Chi desidera più margine per navigare può scegliere la 150 Giga, che raddoppia il traffico dati mantenendo la stessa struttura:

150 GB in 4G ;

Minuti illimitati e 50 SMS;

10,99€ al mese.

È una soluzione pensata per chi usa spesso app, video e social anche fuori casa.

WINDTRE Giga Illimitati: nessun limite, ma velocità ridotta

Per chi non vuole pensare al consumo dei giga, c’è Giga Illimitati. In questo caso:

Traffico dati illimitato in 5G fino a 10 Mbps ;

Minuti illimitati e 50 SMS inclusi;

10,99€ al mese.

È l’opzione ideale per chi desidera navigare liberamente, pur con una velocità contenuta.

Una rete che copre quasi tutta la popolazione

Tutte le offerte si appoggiano alla rete WINDTRE, che raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, garantendo una copertura estesa e stabile.

Con questa gamma, WINDTRE offre tre alternative flessibili, adatte a diverse esigenze, tutte con minuti illimitati e prezzi fissi. Una scelta concreta per chi cerca qualità e quantità in un’unica SIM.