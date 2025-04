TIM, nuovi aumenti da maggio per la rete mobile

A partire dalla giornata del prossimo 7 maggio 2025 saranno introdotti dei nuovi aumenti sul costo di alcune offerte di rete mobile di TIM. È infatti da poco arrivata la conferma ufficiale da parte dell’operatore telefonico. Secondo quanto è emerso, questi aumenti avranno un costo pari a 1,99 euro in più al mese. Come successo già in passato, gli utenti non saranno obbligati ad accettare questi aumenti ma potranno in alternativa attivare altre offerte allo stesso costo mensile.

TIM, da maggio 2025 arriveranno nuovi aumenti per alcune offerte di rete mobile

È da poco arrivata la conferma ufficiale dell’arrivo di nuovi aumenti sul costo di alcune offerte di rete mobile di TIM. Come già accennato in apertura, questi aumenti saranno introdotti dall’operatore telefonico a partire dalla giornata del prossimo 7 maggio 2025. Si parla di un importo pari a 1,99 euro in più al mese. Gli utenti coinvolti da questi aumenti stanno ricevendo in questi giorni una apposita comunicazione tramite SMS da parte di TIM.

Come già detto, però, gli utenti coinvolti non saranno obbligati ad accettare questi aumenti. In alternativa, sarà infatti possibile attivare una nuova offerta di rete mobile agli stessi costi ma con compresi 2 GB di traffico dati in più. Oltre a questo, gli utenti potranno anche scegliere di attivare 50 GB di traffico dati aggiuntivi ogni mese, oppure potranno anche richiedere l’abilitazione al 5G Ultra di TIM. Quest’ultimo permette di navigare alla massima velocità dell’operatore con connettività 5G, ovvero fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload.

Gli utenti riceveranno apposita comunicazione tramite SMS e potranno richiedere l’attivazione di uno di questi servizi inviando un apposito sms con all’interno alcuni codici. Sara necessario inviare il codice 50GIGA ON per avere 50 GB extra, il codice 5G ON per avere il 5G Ultra di TIM e il codice CONFERMO ON per attivare l’offerta alternativa. Questo codice andrà inviato in un nuovo sms al numero telefonico 40916.

Per il momento sappiamo che questi aumenti saranno introdotti per alcune offerte di rete mobile di TIM. L’operatore non ha però ancora rivelato i nomi esatti delle offerte coinvolte.