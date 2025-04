Creami Extra Wow 150: la nuova offerta PosteMobile arriva anche negli uffici postali

PosteMobile amplia le offerte per i suoi utenti. Come? Attraverso il lancio di una nuova versione della promozione Creami Extra Wow 150, ora disponibile anche negli uffici postali. Questa soluzione nasce come alternativa alla promo online lanciata lo scorso luglio 2024, mantenendo intatti gli stessi contenuti ma con un prezzo diverso e una modalità di attivazione più estesa. A differenza della versione web, riservata solo ai nuovi clienti e attivabile a 6,99€ al mese, l’edizione disponibile in sede postale costa 8,99€ al mese fin da subito ma può essere sottoscritta anche dai clienti già attivi.

Navigazione in 5G e servizi inclusi: PosteMobile pensa a chi vuole di più

L’offerta si PosteMobile comprende minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps in download. I nuovi clienti dovranno sostenere un costo iniziale di 15€ per la SIM, più una ricarica di 10€, che include il primo mese di servizio. I già clienti, invece, possono attivarla contattando l’assistenza al 160, pagando un costo di 19€ per il cambio piano. I 150GB previsti ogni mese sono composti da 10GB di base più un bonus di 140GB, attivato entro 24 ore dalla prima attivazione e successivamente rinnovato ogni mese in automatico.

Per chi cerca una connessione ancora più potente, PosteMobile offre la possibilità di attivare l’Opzione 5G al costo di 3€ mensili. Il servizio è compatibile con dispositivi abilitati e non prevede costi di attivazione. È accessibile da App Postepay, area personale sul sito o tramite SMS gratuito. Anche in roaming all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito, l’utente può sfruttare minuti e SMS alle stesse condizioni italiane, con un limite dati mensile pari a 11,34GB. Una volta superata questa soglia, si applica una tariffa di 0,15centesimi per MB.

L’offerta include anche numerosi servizi gratuiti. Tra cui hotspot, avviso di chiamata, Ti cerco, Richiama ora, VoLTE e controllo del credito. In caso di credito insufficiente, viene applicata una tariffa a consumo che può essere bloccata manualmente. PosteMobile, attualmente su rete Vodafone, potrebbe passare a TIM dal 2026, in seguito alle recenti operazioni finanziarie di Poste Italiane.