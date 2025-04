RECENSIONE Vivo V50: un TOP cameraphone che non costa troppo, finalmente

Vivo V50 copertina

Il Vivo V50 è il nuovo smartphone di fascia media di Vivo; si distingue dai competitor perché vanta la presenza di un comparto fotografico ZEISS su un prodotto che costa circa 600/700€ a seconda delle offerte. In realtà è disponibile in Italia al prezzo di 729€ per la configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, e si propone come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo equilibrato e versatile.​

Estetica e materiali

Il Vivo V50 presenta un design raffinato con bordi curvi e un retro in vetro di alta qualità. Il modulo fotografico circolare è stato riprogettato, includendo una luce ad anello Aura più ampia per migliorare la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. Disponibile nelle colorazioni Starry Night, Rose Red e Titanium Grey, offre opzioni eleganti per diversi gusti. Con uno spessore di soli 7,39 mm e un peso di 189 grammi, risulta maneggevole e leggero. Inoltre, la certificazione IP68/IP69 garantisce resistenza a polvere e immersioni in acqua, aumentando la durabilità del dispositivo.​

Schermo

Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ (2392 × 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 4.500 nit, assicurando una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il pannello supporta HDR10+ e offre immagini vivide e dettagliate, ideali per la fruizione di contenuti multimediali.​

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca, il Vivo V50 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide sia nell’uso quotidiano che durante sessioni di gaming o multitasking intenso. Il dispositivo supporta le reti 5G, assicurando connettività veloce e stabile.​

Comparto fotografico

Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Zeiss, include una doppia fotocamera posteriore:​

Sensore principale da 50 MP: con apertura f/1.88, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e ottiche Zeiss, per scatti dettagliati e nitidi.​

Ultra-grandangolare da 50 MP: con apertura f/2.0 e autofocus, ideale per catturare ampi panorami.​

La fotocamera frontale da 50 MP, dotata di autofocus, assicura selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Segnalo la presenza di funzionalità avanzate come l’AI Studio Light Portrait 2.0 migliorano ulteriormente l’esperienza fotografica, offrendo effetti bokeh distinti e scatti ben illuminati anche in condizioni di scarsa luce.​

Batteria

Il Vivo V50 è equipaggiato con una batteria da 6.000 mAh, che garantisce un’autonomia prolungata, coprendo facilmente una giornata intensa di utilizzo. Supporta la ricarica rapida cablata da 90W, permettendo di raggiungere una carica completa in tempi ridotti. Questa combinazione assicura che il dispositivo sia sempre pronto all’uso, riducendo i tempi di inattività.​

Funzionalità AI

Il dispositivo esegue Funtouch OS 15, basato su Android 15, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e ricca di funzionalità. Vivo garantisce tre anni di aggiornamenti principali di Android e quattro anni di patch di sicurezza, assicurando un supporto software a lungo termine. Tra le funzionalità avanzate spiccano l’AI Eraser 2.0, che permette di rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini, e Circle to Search, per ricerche rapide sul web.​

Prezzo e conclusioni

Il Vivo V50 è disponibile in Italia nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna al prezzo di 729€. Le varianti V50 Lite 4G e 5G saranno disponibili rispettivamente dal 27 marzo a 259€ e nel corso di aprile a 329€. Queste opzioni offrono scelte diversificate in base alle esigenze degli utenti.​ Vi segnalo che è un prodotto veramente unico visto che è un cameraphone di pregio nonostante il costo contenuto rispetto alle ammiraglie high-end.