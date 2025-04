Auto elettriche necessarie in Italia? Ecco l’opinione della lobby

La diffusione delle auto elettriche sta coinvolgendo tutto il mondo. A tal proposito, il mercato italiano è al centro di un cambiamento importante. Quest’ultimo non riguarda solo il tipo di motorizzazione, ma l’intera struttura produttiva, le competenze, l’occupazione e la competitività del sistema industriale nazionale. A meno di cinque anni dal traguardo del 2030, il tempo per prepararsi risulta sempre meno. Il rischio concreto è quello di un drammatico ridimensionamento del comparto. Scenario che porterebbe a ripercussioni economiche e sociali.

Auto elettriche: necessaria una spinta nel mercato italiano

Secondo numerose analisi indipendenti, l’Italia rischia di perdere oltre la metà della sua capacità produttiva nel settore automobilistico. Ciò se non adotterà rapidamente politiche mirate alla riconversione elettrica. Sono decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, miliardi di euro di valore aggiunto in pericolo, e un intero indotto che potrebbe vedere scomparire aziende storiche. L’analisi ha evidenziato alcuni possibili scenari. Tra quest’ultimi uno risulta più prudente e crede che il mercato italiano riuscirà a contenere, almeno in parte i danni. Il secondo scenario, invece, prospetta un grave crollo per la produzione, le vendite e i posti di lavoro.

È importante sottolineare che secondo gli esperti esistono strumenti e strategie capaci di trasformare tale crisi in un’opportunità. Tra le priorità, emerge la necessità di sostenere la domanda di auto elettriche, attraverso incentivi stabili e ben calibrati. Ma non basta. È fondamentale che tali incentivi siano legati a criteri che premiano la produzione nazionale. Ciò per creare un circolo virtuoso tra domanda e occupazione interna.

Accanto agli incentivi, serve un piano industriale solido, che punti su ricerca, innovazione e produzioni strategiche. Un altro aspetto cruciale è la formazione. Per non lasciare indietro migliaia di lavoratori, è indispensabile avviare programmi di riqualificazione professionale in tempi rapidi. Creando nuove competenze adatte alla green economy.

Infine, serve una visione politica chiara e coraggiosa. Rifiutare o rallentare il Green Deal europeo non solo isola l’Italia dagli investimenti futuri, ma rischia di allontanare la Penisola dall’innovazione. Solo un impegno congiunto tra governo, imprese e società civile potrà garantire una transizione ordinata, giusta e vantaggiosa per tutti. Non resta che attendere e scoprire come evolverà il settore delle auto elettriche in Italia.