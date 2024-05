Sony ha presentato pochi giorni fa i nuovi device Xperia 1 VI e Xperia 10 VI ma l’azienda potrebbe essere quasi pronta per il debutto di un ulteriore smartphone. A rivelarlo è il leaker @INSIDERSONY su X/Twitter, il quale indica che l’azienda nipponica è al lavoro su un nuovo flagship.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, il device in questione potrebbe essere il successore di Xperia Pro-I. Il nuovo dispositivo si configura come un top di gamma dalle dimensioni compatte che dovrebbe prendere il nome di Xperia Pro C.

In un periodo in cui gli smartphone hanno diagonali del display estremamente ampie, Sony vuole offrire un prodotto in controtendenza. Le voci su Xperia Pro C indicano che lo smartphone sarà caratterizzato da un display OLED da 6,0 pollici.

Il nuovo smartphone top di gamma di Sony sarà un device compatto con un comparto fotografico di altissima qualità

Nonostante la diagonale contenuta, la risoluzione sarà 2K e raggiungerà un valore di refresh rate da 120Hz. A confermare le finiture premium, ci sarà un trattamento antiriflesso che permetterà di migliorare la leggibilità in ogni condizione di illuminazione.

Le prestazioni del nuovo top di gamma di Sony saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Gen 3. Nonostante la nuova generazione del SoC Qualcomm sia certamente più potente, l’azienda nipponica non sembra interessata a ricorrere al chipset Snapdragon 8 Gen 4.

Il sistema potrà contare anche su 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a conferma della configurazione da top di gamma. La batteria da 5000 mAh permetterà un’ampia autonomia e supporterà la ricarica rapida a 45W con tecnologia PD.

Uno degli aspetti su cui Sony si concentrerà sarà il comparto fotografico. Gli analisti si aspettano un sensore principale da 50 MP con sensore da 1 pollice e un’apertura di f/1.8. Saranno presenti ulteriori due fotocamera da 12 megapixel di supporto.