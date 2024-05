Questi ultimi giorni sono stati particolarmente ricchi per il produttore tech Vivo. L’azienda ha infatti presentato ufficialmente sul mercato mobile diversi prodotti. Tra questi, nel corso delle ultime ore l’azienda ha presentato ufficialmente un altro smartphone di fascia media della serie Vivo Y, ovvero il nuovo Vivo Y200 Pro. Vediamo qui di seguito le differenze sostanziali tra quest’ultimo e i suoi fratelli minori.

Il produttore tech Vivo annuncia ufficialmente anche il nuovo Vivo Y200 Pro

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale anche un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y200 Pro. Rispetto ai modelli entry-level annunciati giusto l’altro giorno, possiamo notare come il nuovo device dell’azienda sia più prestante e meglio fornito.

In particolare, lo smartphone può vantare la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento dello schermo pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, questa volta l’azienda ha deciso di puntare su un processore di casa Qualcomm.

Si tratta nello specifico del soc Snapdragon 695 con diversi tagli di memoria disponibili. Oltre a questo, lo smartphone può contare su un design giovanile ma allo stesso tempo curato. Troviamo infatti cornici ridotte all’osso e un display con i bordi curvi ai lati. Tra le altre caratteristiche, spicca poi la presenza di una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo smartphone medio di gamma Vivo Y200 Pro sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 275 euro cambio attuale. Come sempre, vi informeremo qualora dovessero arrivare notizie di un suo possibile arrivo anche per il mercato italiano.