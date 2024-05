Incredibile notizia proveniente da uno degli operatori telefonici più importanti del nostro Paese. WindTre shocka tutti decidendo di offrire gratuitamente l’abilitazione alla rete 5G.

Il 5G è l’ultima tecnologia progettata per le reti mobili wireless e apporta incredibili vantaggi come una copertura migliore, maggiore velocità e un minore consumo energetico rispetto alle tecnologie precedenti.

Tuttavia non tutti ancora utilizzano il 5G, sia perché le offerte che lo riguardano sono leggermente più elevate, sia perché bisogna soddisfare alcuni requisiti, come avere uno smartphone abilitato e vivere in zone che abbiano la copertura.

WindTre quindi ha deciso di avviare un’iniziativa per rendere il suo 5G gratuito per alcuni clienti. L’operatore ha selezionato, infatti, una fascia della sua clientela che riceverà gratuitamente l’abilitazione del 5G per un periodo limitato oppure per sempre.

A tutti clienti interessati dall’iniziativa verrà inviata una comunicazione da parte di WindTre, probabilmente via SMS, con tutte le informazioni a riguardo.

E a proposito dell’operatore, quali sono le migliori promozioni telefoniche del momento?

WindTre, tutte le promozioni telefoniche del momento

WindTre è un operatore telefonico molto amato in Italia anche grazie all’ampia scelta di tariffe telefoniche a disposizione per i clienti. Vediamo quali sono le più convenienti del momento.