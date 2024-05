WhatsApp, ora le chat di gruppo per le Community si possono nascondere

Poter rendere più interessante WhatsApp non è stato di certo semplice per tutti gli ingegneri che ci lavorano dietro. In Meta ormai da tempo pensano alle grandi novità da introdurre in una piattaforma di messaggistica istantanea che è diventata famosa già anni fa. Migliorare un organigramma ben strutturato è sempre difficile e con WhatsApp si vede molto chiaramente.

Gli ultimi mezzi però sono stati fondamentali per vedere quanto si potesse fare ancora di buono in questa applicazione, ormai fondamentale per tutti. Al suo interno sono stati introdotti tanti nuovi aggiornamenti che hanno contribuito a rendere l’esperienza d’uso molto più user-friendly. Già prima che terminasse il 2023 erano stati introdotti dei nuovi update come quelli utili per inviare le immagini e i video in HD è molto altro ancora. Ad oggi si parla anche delle Community, veri e propri gruppi con tantissime persone dove è possibile coltivare i propri interessi.

Durante le ultime ore sarebbe arrivato un nuovo aggiornamento che permetterebbe agli utenti di gestire meglio le chat. In ogni Community infatti è possibile avviare una chat di gruppo ma ora sarà tutto più ordinato.

WhatsApp: le Community migliorano, si possono nascondere le chat al loro interno

Ancora una volta è tempo di grandi aggiornamenti su WhatsApp e a testimoniarlo sono le principali fonti tra cui WABetaInfo. La famosissima piattaforma che cura il mondo della celebre applicazione di messaggistica, ha visto un nuovo cambiamento nella beta di dell’app per Android.

A quanto pare infatti adesso all’interno delle Community è possibile nascondere le chat di gruppo. Tramite le impostazioni, si può impostare una determinata chat come nascosta, con un’icona che la contrassegnerà. In questo modo sarà possibile tenere più ordinate le community soprattutto per gli amministratori, che potranno avere una nuova possibilità.

Al momento l’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti ma solo all’interno della beta sul Play Store di Google.