TIM, le nuove offerte Power fino a 300GB sono gratis il primo mese

TIM ha voluto in ogni modo battere la concorrenza e con le Power, offerte con prezzi molto bassi e piene di contenuti, ci è riuscita. Al momento la migliore è quella che offre anche il 5G.

Con la prima offerta infatti si nota già chiaramente quale sia l’intento di un gestore come TIM, il quale questa volta non vuole lasciare spazio alla concorrenza. Nasce proprio a tal proposito la famosa Power Special, una soluzione che mensilmente costa solo 9,99 € e che offre davvero di tutto al suo interno con una qualità eccezionale.

Chi riesce a sottoscriverla infatti può assicurarsi minuti senza limiti per chiamare qualsiasi gestore, 200 SMS verso tutti ma soprattutto 300 giga per connettersi in 5G al web ogni mese. Subentrano poi le altre due offerte minori che non offrono il 5G ma che sono ugualmente vantaggiose visti i prezzi e i contenuti.

TIM, le altre Power sono disponibili a partire da soli 6,99 € al mese

La prima è sicuramente la Power Iron, offerta di TIM che costa solo 6,99 € al mese per gli utenti che la scelgono. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso chiunque con 200 SMS e 150 giga in 4G.

Per finire ecco l’ultima soluzione, quella che aumenta leggermente il prezzo ma che offre anche 50 giga in più: la Power Supreme Easy. Il prezzo mensile corrisponde a 7,99 € per gli utenti, con all’interno gli stessi minuti e messaggi visti nelle altre due offerte ma questa volta con 200 giga in 4G.

Tutte e tre le offerte permettono di navigare anche all’estero siccome ci sono dei giga utili per il roaming. In più, TIM ha deciso di offrire a tutti un costo di attivazione totalmente gratuito e anche il primo mese di promo. Il primo pagamento dunque partirà dopo il primo mese di utilizzo. Queste offerte mobili sono disponibili solo ed unicamente per gli utenti che provengono da Iliad o da un gestore virtuale ed hanno il prezzo bloccato per almeno due anni.