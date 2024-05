Sono state rivelate alcune indiscrezioni sul modulo fotografico del nuovo smartphone Vivo X100 Ultra. A distanza di appena qualche giorno dal suo lancio in Cina, il vicepresidente dell’azienda, Jia Jingdong ha condiviso sui social locali alcune foto che mostrano il nuovo dispositivo.

Si tratta di una tecnica marketing particolarmente diffusa tra i produttori cinesi. Anche se per svariati motivi non è possibile esprimere giudizi attendibili, soprattutto perché di parte, è ugualmente possibile avere un’idea generale su quello che sarà il nuovo dispositivo di Vivo.

Le prime indiscrezioni sul dispositivo Vivo X100 Ultra

Insieme alle foto, rilasciate online, sono stati diffusi anche alcuni nuovi dettagli tecnici sull’hardware fotografico dello smartphone Vivo. Nello specifico, il sensore della fotocamera principale sarà il Sony LYT–900 da 50 MP. Quest’ultimo è appartenente ad una nuova gamma di chip inaugurata da poco e promettono di essere di altissima qualità. Il chip è fino ad ora apparso sui migliori cameraphone presenti sul mercato.

E non è tutto. È inclusa una nuova tecnologia di stabilizzazione che garantisce risultati superiori anche rispetto alle più sofisticate combinazioni di EIS (stabilizzazione elettronica) e OIS (ottica). Inoltre, la telefoto viene gestita da un sensore Samsung HP9 da ben 200 MP. Anche in questo caso è presente un sistema di stabilizzazione definito “micro–gimbal”. Secondo la fonte che ha rilasciato queste informazioni sembra che il sistema sia molto efficiente e preciso.

Per quanto riguarda l’obiettivo, si tratta di ZEISS ed usa la tecnologia APO sviluppata dalla società tedesca. Si tratta di “Apochromatic” ed indica un sistema di correzione del colore particolarmente avanzato. Infatti, restituisce tonalità che risultano più fedeli alla realtà. Infine, troviamo una ultra–grandangolo da 50 MP.

Oltre al comparto fotografico, il dispositivo avrà un chip Snapdragon 8 Gen 3. Avrà 16 GB di RAM e 1T di archiviazione. Inoltre, è prevista anche una variante “entry level” da 12-256GB ed un’altra “intermedia” da 16+512 GB.

Lo smartphone Vivo verrà presentato al mercato il prossimo 13 maggio in Cina e per ora non è ancora noto quando arriverà in altri mercati.