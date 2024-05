Sono trapelate online le prime immagini relative al nuovo Vivo X100s che andrà ad ampliare la famiglia di flagship X100. Qualche tempo fa erano emersa da parte della società stessa alcune indiscrezioni riguardo una delle caratteristiche principali di questo modello: l’imponente modulo fotografico.

Al momento sono stati ufficializzati due modelli, il X100 e il X100 Pro. Le due varianti si distinguono a livello estetico per lo stile della back cover e per il design dei bordi del modulo fotografico. Infatti, il primo implementa quello che Vivo ha definito “Moon Halo”. Il secondo, invece, si basa sul “Sun Halo”. L’anello/cornice che circonda l’intero modulo non è perfettamente simmetrico. Nel primo caso ricorda infatti una sorte di luna calante. Il bordo è inesistente a sinistra, mentre è più spesso a destra. Nel secondo il bordo inesistente si trova in alto.

Svelate le prime immagini del nuovo Vivo X100s

In generale, Vivo X100s sembra un’unione di entrambi. Mentre la black cover è molto simile a X100, il modulo fotografico ha lo stesso stile che riscontriamo nella versione X100 Pro.

I veri cambiamenti si riscontrano soprattutto guardando il dispositivo dai lati e frontalmente. X100s presenta bordi e display perfettamente piatti e non bombati e curvi come per gli altri due modelli di Vivo. Inoltre, ai lati sono presenti delle bande che presentano un colore più chiaro. È molto probabile che queste siano delle sezioni in plastica che permettono alle antenne di funzionare correttamente. Mentre il resto sarà di metallo. Nelle foto non è un dettaglio ben visibile, ma sul display dovrebbe esserci anche il foro che ospita la fotocamera frontale.

Vivo X100s dovrebbe, secondo alcune indiscrezioni, essere ufficializzato tra qualche giorno insieme all’X100 Ultra. Questo si baserà su un chip MediaTek Dimensity 9300+, che verrà lanciato dal chipmaker cinese proprio nei prossimi giorni. Grazie al chip in questione il nuovo dispositivo vanterà diverse funzionalità che si basano sull’intelligenza artificiale generativa.