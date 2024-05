Telepass: aumento dei prezzi e boom di disdette

Ah il Telepass, grande invenzione per chi non vuole trascorrere nel fare ore di code ai tornelli autostradali. Questo piccolo ma intelligente sistema ha salvato molti di noi da numerosi ritardi a lavoro o agli appuntamenti. Chi lo usa ed anche chi non lo possiede, sa che comunque si tratta di un servizio a pagamento e proprio riguardo il suo costo c’è una notizia che potrebbe sconcertarvi molto. Il 25 aprile pare che Telepass abbia effettuato un importante annuncio, perso nelle celebrazioni della festività italiana.

Nella dichiarazione, la Telepass ha comunicato che a partire dal 1 luglio di quest’anno i costi dei servizi sarebbero aumentati fino a raggiungere i 3,90 euro al mese. La notizia, come era prevedibile, ha scatenato indignazione, nonché un’ondata improvvisa di disdette da parte degli utenti. C’è anche da dire che questa situazione ha portato ad un risvolto molto positivo. Alcuni, come forma di rimborso, hanno ricevuto un anno di canone gratuito.

Ricevere un anno gratis di canone Telepass

Attenzione a prendere una decisione. A riguardo non è stato comunicato nulla d’ufficiale da parte della Telepass. Sembra comunque che esista una sorta di trucco per ottenere un anno di canone gratis in caso di disdetta. Molti utenti che hanno contattato l’azienda telefonicamente per comunicare la loro intenzione di recidere il contratto, o che hanno compilato il modulo online, hanno ricevuto in risposta l‘offerta allettante del canone gratuito direttamente da un operatore. La promozione speciale potrebbe benissimo non essere dedicata a tutti ma essere proposta in modo casuale, ma tentar non costa nulla.

Per coloro che stanno valutando di abbandonare Telepass per un servizio alternativo, consigliamo prima di confrontare tutti i costi dei servizi attualmente disponibili. Mentre i alcuni offrono più o meno funzionalità simili, Telepass resta una scelta obbligata per chi desidera viaggiare anche all’estero. Inoltre, se avete letto in giro di UnipolMove, sappiate che al momento non supporta il telepedaggio sulle autostrade siciliane.