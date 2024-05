Nel contesto italiano delle piccole e medie imprese, la ricerca di strumenti efficienti per gestire i pagamenti e incrementare le vendite è sempre più importante. A rispondere a questa esigenza arriva PayPal. In particolar modo con il lancio di Complete Payments. Un’innovativa soluzione progettata su misura per le PMI italiane. Questo nuovo servizio, già disponibile in 20 mercati europei, rappresenta un balzo in avanti nel modo in cui le imprese possono accettare versamenti online. Offrendo una serie di vantaggi che vanno ben oltre il semplice trasferimento di denaro.

Complete Payments non è solo un metodo di pagamento, ma un vero e proprio assist per le aziende. In quanto vengono forniti loro strumenti avanzati per affrontare importanti sfide quotidiane. Come la gestione del flusso di cassa e la ricerca di nuovi clienti.

Nuove tipologie di pagamenti, un aiuto per le imprese

Secondo alcuni dati ufficiali, in Italia il 49% degli acquirenti abbandona il carrello al momento del pagamento, un problema che CompletePayments mira a risolvere offrendo una vasta gamma di opzioni di pagamento, tra cui Apple Pay, Google Pay e la possibilità di pagare in 3 rate. Questa flessibilità non solo migliora l’esperienza dell’ utente in generale, ma aumenta anche le possibilità di conversione per le imprese. Cosicché loro possano raggiungere un pubblico più ampio e di incrementare le vendite in modo significativo.

Il lancio di Complete Payments rappresenta un’opportunità senza precedenti per le piccole e medie realtà italiane, che possono ora competere sullo stesso terreno delle grandi società in termini di servizio e user experience. Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, evidenziando come Complete permetta alle PMI di semplificare le loro operazioni, riducendo la complessità e stimolando la crescita del business. Grazie a tariffe flat e flessibili, questa nuova introduzione offre la possibilità di ottenere un pagamento anticipato dell’intero importo della vendita, garantendo una maggiore liquidità e una gestione più efficiente delle proprie finanze.