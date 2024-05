Tesla sta mettendo molta energia nel suo nuovo progetto di robot chiamato Optimus. Dicono che sarà pronto per il mercato entro il 2025, ma conoscendo il ritmo di Tesla, meglio prendere questa data con le molle. Comunque, sembra che stiano mettendo un bel po’ di soldi e risorse in questo progetto, il che è interessante.

Il robot umanoide Optimus

C’è un vero interesse per i robot umanoidi, specialmente nelle fabbriche dove possono fare lavori noiosi o pericolosi. Anche altre aziende, come BMW, stanno lavorando su progetti simili, quindi Tesla è in buona compagnia.

Di recente, hanno condiviso un video di Optimus in azione. Lo vediamo fare cose come spostare le batterie da un posto all’altro, anche se sembra che ci siano persone dietro le quinte che lo guidano. Ma nonostante questo, sembra che il lavoro stia progredendo bene.

Il software è in continuo sviluppo, per far sì che Optimus possa fare cose sempre più complesse. Ma se vogliono metterlo sul mercato entro il 2025, devono ancora fare parecchio. Ma Tesla sembra aver fatto progressi significativi finora.

Secondo un ingegnere di Tesla, Optimus usa una speciale rete neurale che si basa solo su dati provenienti dalle sue telecamere e dai sensori. E usano anche un super computer che è già nella loro auto a guida autonoma.

Aggiornamento mani

Un’altra cosa importante è che stanno lavorando sulle mani di Optimus. Deve essere in grado di maneggiare oggetti in modo simile agli esseri umani. Elon Musk ha detto che entro la fine dell’anno arriverà un aggiornamento con nuove mani che dovrebbero essere molto simili alle nostre.

Insomma, sembra che ci sia un bel po’ di lavoro da fare, ma Optimus sta prendendo forma. E se riescono davvero a metterlo in vendita entro il 2025, potrebbe davvero cambiare il modo in cui guardiamo ai robot e al loro ruolo nel nostro mondo.