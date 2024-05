Google Pixel 8 Pro è il top di gamma dell’azienda di Mountain View che tutti desideriamo, un prodotto completo in ogni sua parte, capace di mettere tra le mani del consumatore la pura e chiara esperienza Android stock, con la promessa comunque di non richiedere un prezzo eccessivamente elevato (secondo gli standard attuali).

Il dispositivo punta fortissimo sul software, infatti sono innumerevoli le funzioni esclusive che è possibile trovare solamente sul suddetto smartphone, e che sono a loro volta capaci di rendere l’esperienza sicuramente più completa e funzionale. In termini tecnici, ad ogni modo, il prodotto integra un display da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate che oscilla tra 1 e 120Hz, tutto sfruttando la tecnologia OLED e LTPO (il che permette appunto di arrivare fino ad un refresh rate bassissimo, e variabile).

Google Pixel 8 Pro: che offerta su Amazon solo oggi

Occasione davvero da non perdere riguardante il possibile acquisto di Google Pixel 8 Pro, lo smartphone di fascia alta ideale per la maggior parte dei consumatori che vuole accedere ad un prodotto di qualità, ma non sono disposti a spendere cifre eccessive. Il modello in questione viene caratterizzato da un listino originario di 1099 euro, che viene sapientemente ridotto da Amazon del 20%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 879 euro. Per l’acquisto, vi potete collegare direttamente al seguente link.

E’ quasi superfluo ricordare essere commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, ma che non riesce a coprire gli eventuali danni che l’utente potrebbe accidentalmente causare. Lo smartphone è sbrandizzato, il che permette di ricevere aggiornamenti decisamente tempestivi, in quanto rilasciati direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Spedizione gestita da Amazon con consegna in tempi molto brevi.