Digital Chat Station ha espresso la propria opinione sul reale potenziale del prossimo SoC top di gamma di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4, quest’ultima ha confermato l’architettura sfrontata della prossima CPU che non presenterà a bordo un cluster composto da core ad alta efficienza, quelli incaricati di consumare poco quando le circostanze lo consentono.

Nel dettaglio l’attuale modello top di gamma si basa su un architettura 1 + 5 + 2, con gli ultimi due core Cortex A520 in grado di lavorare ad una frequenza massima di 2,3 GHz che appunto sono quelli che si occupano di dare efficienza all’intero pacchetto, la CPU successore dell’attuale dopo di gamma invece avrà un’architettura 2 + 6, con due core ad altissime prestazioni e sei core invece a prestazioni intermedie, la frequenza di clock sarà compresa tra i 3,6 e i 4 GHz, dei numeri a dir poco incredibili se teniamo in considerazione che l’attuale top di gamma si ferma a 3,3 GHz.

E l’efficienza ?

Ovviamente la domanda sorge spontanea, dove l’azienda troverà la necessaria efficienza per evitare di produrre CPU altamente affamate di energia elettrica ? La risposta più spontanea da dare è riguarda i sei core a media potenza, questi ultimi infatti potrebbero lavorare su frequenze diverse e magari due di essi lavorare a basso carico con frequenze intorno ai 2,3 o 2,4 GHz.

L’unica conclusione al momento ottenibile è però che il prossimo top di gamma dell’azienda andrà forte, molto forte, il miglioramento prestazionali rispetto al modello precedente è davvero cospicuo al punto che su Geekbench Snapdragon 8 Gen 4 dovrebbe arrivare a 2700 punti in single core mentre a circa 10.000 in multicore.

Giusto per farmi un’idea basti pensare che invece il modello precedente ha raggiunto un punteggio del 46% inferiore segnando infatti 7000 punti in multi core, anche le CPU presenti nella gamma di iPhone 15 pro e pro max hanno segnato punteggi simili a quelli di Snapdragon 8 Gen 3, dunque il prossimo SoC dovrebbe per distacco correre molto di più.