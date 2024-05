Il robot aspirapolvere è un piccolo elettrodomestico non essenziale, ma altamente consigliato per tutti i consumatori, infatti riesce a garantire la possibilità di pulire in modo accurato tutte le stanze e le superfici, senza necessariamente richiedere l’intervento del consumatore finale. Uno dei brand di maggiore successo, in termini sopratutto di rapporto qualità/prezzo, è sicuramente Proscenic, che oggi ha deciso di mettere a disposizione del pubblico il Proscenic 850T, un modello scontatissimo su Amazon.

La sua potenza di aspirazione raggiunge i 3000Pa, risultando perfetta per la maggior parte degli utilizzi, siano essi legati ad una casa senza o con animali, approfittando anche del serbatoio sufficientemente capiente, che porta ad una necessità di svuotamento all’incirca ogni 2 settimane (anche se tutto dipende da quante volte verrà avviato). Il prodotto è perfettamente compatibile con gli assistenti vocali, come Amazon Alexa, ma può anche essere controllato via Siri e IFTTT.

Se volete le offerte Amazon esclusive sul vostro smartphone, ricordatevi di aprire subito il nostro canale Telegram ufficiale, sul quale troverete anche codici sconto gratis.

Robot aspirapolvere in promozione su Amazon

Il robot aspirapolvere oggetto del nostro articolo ha un prezzo di per sè, almeno su Amazon, già più basso del normale, infatti il suo costo effettivo è di soli 189 euro; a renderlo ancora più attrattivo, a conti fatti, ci pensa sicuramente la presenza del coupon che è possibile applicare direttamente in pagina, il che porta ad un valore finale di soli 129 euro, grazie allo sconto effettivo di 60 euro. Lo potete acquistare premendo qui.

Il prodotto può essere controllato in due modi: sfruttando la comoda applicazione mobile, disponibile e compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui appunto Android e iOS, oppure affidandosi al telecomando fisico che è possibile trovare direttamente in confezione. La navigazione si basa sul sistema iPNAS 2.0, con una perfetta copertura di ogni singola area del pavimento.