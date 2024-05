Con l’ultima versione di WhatsApp beta per Android sono state introdotte un serie di funzionalità che stanno incuriosendo tutti gli utenti

Tra le novità più significative troviamo la possibilità di poter effettuare chiamate verso i numeri non salvati nella rubrica. Come tutti sappiamo, non c’è mai stata la possibilità di contattare un numero sconosciuto, infatti per poter chiamare un contatto WhatsApp va per forza salvato. Questo aggiornamento, che è la beta 2.24.9.28, potrebbe sembrare una banalità però è tutt’altro.Il perché è semplice, il processo di comunicazione è stato notevolmente semplificato.

Vediamo quali sono e altre novità aggiunte su WhatsApp

Oltre alla possibilità di contattare i numeri sconosciuti senza doverli necessariamente salvare in rubrica, è stata aggiunta, con la versione beta 2.24.9.27, una funzionalità che permette agli amministratori dei gruppi di nascondere i gruppi agli utenti che non sono stati invitati a parteciparvi. Anche questa funzionalità non è per niente male, perché garantisce una migliore gestione dei gruppi e offre una migliore privacy. Infatti sarà più facile mantenere alcune discussioni riservate limitando l’accesso ai contenuti solo agli utenti scelti.

Un’altra novità che riguarda “People Nearby” (Persone Nelle Vicinanze) è stata individuata nella beta 2.24.9.22. Questo aggiornamento permette di trasferire e condividere file anche in assenza di una connessione internet. Questa caratteristica è molto simile a Nearby Share di Android e AirDrop di Apple. Come quest’ultie è un modo rapido e conveniente per scambiare file con altre persone nelle vicinanze senza dover ricorrere alla connessione dati.

Con questi ultimi aggiornamenti WhatsApp dimostra di essere una piattaforma di messaggistica all’avanguardia, continuando a offrire nuove funzionalità per rendere le interazioni tra gli utenti più facili e versatili, staccando di gran lunga quello che, al contrario, è invece in grado di offrire la rivale più agguerrita del mercato, quale è appunto Telegram.