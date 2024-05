L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta e senza alcun dubbio WhatsApp, la nota chat digitale infatti vanta un bacino di utenti a dir poco globale che continua a crescere senza sosta anno dopo anno, vantando una popolarità a dir poco inarrivabile per tutte le aziende competitor.

Ciò e ovviamente frutto del lavoro del team di sviluppo che non va mai in vacanza e ogni mese offre aggiornamenti carichi di funzionalità utili e soprattutto efficaci a rendere l’esperienza d’uso della nota chat colorata di verde sempre soddisfacente e soprattutto fluida e intuitiva.

A quanto pare l’obiettivo primario degli ultimi aggiornamenti rilasciati dal team di sviluppo di WhatsApp è proprio quello di rendere l’esperienza d’uso fluida, intuitiva e facile, sono numerose le funzionalità introdotte sia a livello pratico che a livello grafico per migliorare tutti questi fattori, l’ultimo aggiornamento offerto in beta a ‎WhatsApp Mantiene questo filo inalterato, introducendo una possibilità molto comoda per interagire con i file multimediali che ci vengono spediti in chat, indipendentemente che si tratti di: immagini, video o Gif.

Rispondere rapidamente ai file multimediali

Osservando lo screenshot rilasciato dai ragazzi di WABetaInfo, emerge come l’azienda abbia inserito all’interno della propria chat la possibilità di rispondere direttamente a un file multimediale mentre lo stiamo visualizzando senza dover necessariamente tornare indietro all’interno della chat, sarà infatti presente in basso una barra all’interno della quale digitare il testo che poi vorremmo spedire in risposta al contenuto multimediale che stiamo visualizzando, il tutto insieme anche a una barra per poter utilizzare una reazione al file coinvolto.

Si tratta di una funzionalità molto semplice ma pensata per rendere l’esperienza d’uso ancora più rapida e priva di step che possono frammentare il tutto, ovviamente è presente ancora in beta e non sappiamo se arriverà ufficialmente oppure no, non rimane che aspettare.