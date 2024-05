Skoda, celebre casa automobilistica, ha svelato le ultime aggiunte alla sua prestigiosa gamma di veicoli. Le novità riguardano i modelli Superb e Kodiaq. Queste ultime si distinguono per l’introduzione di motorizzazioni all’avanguardia, tra cui il nuovo powertrain Plug-in. Tale innovazione segna un passo importante nella direzione della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Due temi centrali nell’industria automobilistica odierna.

Skoda alla guida dell’innovazione automobilistica

Le nuove versioni Plugin dei modelli Skoda sopracitati sono caratterizzate da un powertrain PHEV. Composto da un motore a 4 cilindri 1.5 TSI Evo2 abbinato a un’unità elettrica. Questa combinazione garantisce una potenza complessiva di 150kW / 204CV e una coppia di 350Nm. Al fine di raggiungere prestazioni dinamiche e una guida fluida. L’elemento chiave è però la batteria agli ioni di litio con una capacità lorda di 25,7kWh. Essa consente un’autonomia puramente elettrica, assolutamente impressionante. Parliamo infatti di 112-134km per la Superb e 110-123km per la Kodiaq. La possibilità di ricaricarli sia in corrente alternata fino a 11kW che in corrente continua fino a 50kW assicura una grande flessibilità e convenienza per gli utenti, consentendo loro di gestire al meglio le proprie esigenze.

Le ultime arrivate incarnano perfettamente l’impegno del marchio verso la mobilità sostenibile. La quale si propone di offrire ai clienti soluzioni avanzate che riducono l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni o il comfort di guida. Oltre alle versioni Plug-in, l’azienda ha introdotto anche nuove motorizzazioni. Tra cui il potente 2.0TSI da 265CV e il robusto 2.0TDI da 193CV. Entrambe queste opzioni promettono capacità elevate e sono disponibili con trazione integrale e trasmissione DSG a 7 rapporti. La gamma di motori per la Superb si completa così con proposte che soddisfano ogni tipo di esigenza e preferenza da parte dei clienti. Confermando il ruolo di Skoda come marchio leader nell’offerta di soluzioni innovative e convenienti. Insomma stiamo parlando di una verità e propria rivoluzione su quattro ruote.