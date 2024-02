Le Batterie a Litio Metallico: sai già cosa sono? Ecco come funzionano

Negli ultimi tempi, il mondo delle batterie ricaricabili ha visto un crescente interesse verso le batterie al litio metallico, distinguendosi dagli accumulatori agli ioni di litio per l’uso del litio metallico nell’anodo. Questa tecnologia promette prestazioni superiori in termini di densità energetica, ma ha affrontato sfide significative legate alla sua durata. Tuttavia, grazie a recenti sviluppi tecnologici, le batterie al litio metallico stanno tornando alla ribalta, attirando l’attenzione di aziende e costruttori automobilistici.

Le batterie al litio metallico sono state inizialmente sviluppate oltre mezzo secolo fa per prodotti usa e getta, grazie alla loro elevata densità energetica. Ciononostante, nei primi anni ’80, l’introduzione delle prime batterie ricaricabili di questo tipo ha portato comunque a problemi di affidabilità. La causa era principalmente legata alla formazione di dendriti durante le fasi di carica e scarica, che potevano causare cortocircuiti e rischi d’incendio.

Batterie a litio metallico: l’evoluzione

Negli ultimi anni, il perfezionamento della tecnologia ha suscitato un rinnovato interesse nelle batterie al litio metallico. Molte aziende e istituti di ricerca stanno concentrando i loro sforzi nello sviluppo di elettroliti innovativi per migliorare la sicurezza e la durata di queste batterie. Ad esempio, ricercatori dell’Energy Research del Vilas Pol della Purdue University hanno sperimentato con un elettrolita liquido altamente non polare, che ha dimostrato di ridurre significativamente la formazione di dendriti e migliorare le prestazioni complessive della batteria.

Allo stesso modo, altri ricercatori hanno esplorato l’uso di elettroliti solidi per aumentare la sicurezza e l’efficienza delle batterie al litio metallico. Factorial, supportata da importanti gruppi automobilistici come Stellantis e Mercedes, ha presentato celle con un’elevata densità energetica che sono attualmente in fase di test. Altre aziende, come la Sion Power, stanno lavorando su accumulatori con tecnologia al litio metallico con densità eccezionalmente elevate, che potrebbero essere utilizzate anche negli aerei elettrici.

Nonostante questi progressi, ci sono ancora parecchie sfide da affrontare per rendere le batterie al litio metallico una soluzione completamente matura e affidabile. Attraverso l’interesse crescente e gli investimenti continuati nella ricerca e nello sviluppo, però, il loro futuro sembra promettente, offrendo potenzialmente una rivoluzione nell’energia e nella mobilità. Resta di fatto che il litio non sia uno dei materiali più sostenibili e che il suo recupero va contro le politiche della ricerca di un metodo energetico che salvaguardi l’ambiente.