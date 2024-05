Un prezzo letteralmente crollato per l’acquisto di Motorola Edge 40 Neo, uno smartphone di qualità superiore al normale, che, a causa della presenza sul mercato da ormai qualche mese, gli utenti possono acquistare con un risparmio capace di andare oltre le più rosee aspettative.

Tutto parte dalla presenza di un ottimo display pOLED da 6,55 pollici di diagonale, il quale presenta risoluzione FullHD+ con refresh rate a 144Hz, che viene a sua volta accoppiato con il processore MediaTek Dimensity 1050, con una configurazione di base che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (comunque espandibile tramite microSD). Il sistema operativo è ovviamente Android 13, con pochissima personalizzazione software, come sempre accade quando parliamo di dispositivi di casa Motorola (sono aggiunte solamente le cosiddette Moto Actions).

Motorola Edge 40 Neo: offerta folle di 110 euro

Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, infatti già di listino il prodotto avrebbe un costo più che abbordabile per la maggior parte dei consumatori, essendo fisso a 399 euro. In questo periodo Amazon ha deciso di compiere un importante passo verso il cliente finale, applicando in autonomia una riduzione del 27%, fino ad arrivare al valore finale di soli 291 euro (sempre parlando di smartphone no brand con garanzia di 24 mesi). Per acquistarlo, eccovi il link.

Il prodotto presenta carrellino delle SIM che può ospitare tranquillamente due SIM, così da estendere al massimo la versatilità e l’utilizzo, la batteria è da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida, mentre il comparto fotografico posteriore è composto da due sensori: un principale da 50 megapixel, capace di scattare immagini estremamente realistiche, affiancato da un ultra-grandangolare da ben 13 megapixel. Tutto questo viene gestito da Amazon, il che comporta una consegna molto rapida, oltre alla presenza di una cover direttamente all’interno della confezione.