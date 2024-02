L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha proposto in passato la super offerta di rete mobile CoopVoce Evo 200. Si tratta di una delle offerte più interessanti dell’operatore e, come anticipato qualche settimana fa, ora l’offerta è tornata nuovamente disponibile ma questa volta è ancora più interessante. L’operatore ha infatti deciso di riproporla con un prezzo super scontato di soli 7,90 euro al mese. Gli utenti avranno quindi l’opportunità di attivare questa offerta favolosa ad un ottimo prezzo.

CoopVoce fa tornare l’offerta CoopVoce Evo 200 ora ad un ottimo prezzo

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di far tornare disponibile la sua super offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 200. Come già accennato in apertura, questa è una delle offerte su rete mobile più interessanti dell’operatore virtuale e ora lo è ancora di più grazie all’ultima promozione dell’operatore.

CoopVoce, questa volta, ha infatti deciso di riproporre l’offerta ma con un prezzo per il rinnovo mensile decisamente più conveniente. Questa volta, infatti, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 7,90 euro al mese per attivare questa offerta. Come viene riportato sul sito ufficiale dell’operatore virtuale, poi, non è previsto alcun costo di attivazione dato che viene offerto gratuitamente dall’operatore. Il costo della spedizione della scheda sim è poi incluso.

Oltre a questo, con la nuova promo dell’operatore virtuale, il primo mese di questa offerta sarà incluso nel prezzo. Un’occasione quindi sensazionale per attivare questa offerta di rete mobile. Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo 200 include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.

Per il momento, l’offerta in questione sembra essere disponibile all’attivazione soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore. Oltre a questo, ricordiamo che si tratta di un’offerta limitata nel tempo. CoopVoce Evo 200 sarà infatti disponibile per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al prossimo 6 marzo 2024.