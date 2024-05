Android, la lista di app e giochi a pagamento del Play Store oggi GRATIS

Sul Play Store di Google ci sono dei titoli gratis solo per oggi per tutti gli utenti Android. Questi fanno riferimento ad applicazioni e giochi che in genere sono a pagamento, per cui l’occasione è di quelle ghiotte.

Ovviamente c’è un consiglio che può tornare utile a moltissime persone, ovvero quello di scaricare tutto senza lasciare nulla. Molti utenti non sanno infatti che tutto quello che viene scaricato gratis adesso, può essere scaricato di nuovo in futuro sempre gratuitamente, anche nel caso in cui quel determinato contenuto sia tornato a pagamento.

Tutto questo perché gli account di Google memorizzano ogni attività dell’utente, concedendogli la possibilità di scaricare di nuovo gratis un titolo che avevano cancellato. Ciò vuol dire che potete scaricare tutto oggi e cancellare ciò che poi non vi serve: vi assicurerete eventualmente di avere l’opportunità di ottenerlo gratis in futuro.

Android, il Play Store è pieno di titoli a pagamento da scaricare gratis: la lista

Anche questa giornata sarà contraddistinta da tante offerte disponibili sul Play Store di Google, proprio come piace agli utenti. Il sistema operativo Android diventa ancora una volta quello di riferimento per scaricare dei titoli a pagamento senza pagare nulla. Nella lista in basso ci sono i contenuti che abbiamo ritenuto opportuno selezionare per voi, i più interessanti.

Per poter provvedere al download, bisogna solo cliccare sui titoli, tutti iscritti all’interno dell’elenco che potete vedere qui. Ovviamente l’offerta non durerà per sempre, per cui vi consigliamo di fare prima per evitare di restare con le mani vuote. Ormai quotidianamente ci sono tanti nuovi titoli disponibili gratis per gli utenti Android, ma questi risultano particolarmente interessanti. Ecco la lista completa con i link diretti: