Iliad, la nuova offerta regala il 5G ed offre 180GB

Con le sue nuove offerte, Iliad ha monopolizzato il mondo della telefonia e lo ha fatto in poco tempo. Gli ultimi anni sono stati emblematici per salire al dominio e ora il tutto viene consolidato ulteriormente dal provider con le sue offerte di maggio.

Una delle migliori offerte è ritornata ufficialmente e fa parte della celebre gamma Giga. Piena di contenuti e con il 5G gratis, è stata fatta per dominare.

Iliad, la nuova Giga 180 è ancora disponibile: ecco quanto costa e il 5G gratis

Sul sito è disponibile in questo momento la Giga 180, un’offerta mobile che ha un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno ci sono i migliori contenuti, con minuti senza limiti verso chiunque, messaggi senza limiti verso tutti e 180 giga in 5G.

Il concetto di 5G dovrebbe essere analizzato al meglio prima ancora di sottoscrivere questa nuova offerta di Iliad. Il provider infatti ogni volta arriva a far capire a tutti cosa significa avere un determinato standard di rete così potente. Molti utenti non hanno capito che serve avere uno smartphone che sia compatibile con il 5G per poterlo utilizzare. Lo stesso vale anche per la zona di competenza, ovvero quella all’interno della quale si utilizza la nuova offerta Giga 180. Nel caso in cui vi troviate con uno smartphone che supporti il 5G e soprattutto all’interno di una zona ben coperta, non ci sarà alcun problema a navigare alla massima velocità.

Gli utenti che sottoscrivono un’offerta di Iliad possono stare tranquilli per sempre: il 5G non richiederà mai un prezzo supplementare. Oltre a tutto questo, ricordiamo che con un’offerta che ha questo prezzo mensile, si può accedere anche ad un altro sconto che è quello della fibra ottica. Chi infatti paga 9,99 € al mese, può avere anche 5 € mensili di sconto sulla promo per la casa.