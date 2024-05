A distanza di pochi giorni dal debutto in Cina, la gamma Huawei Pura 70 è arrivata ufficialmente anche in Italia. I tre flagship del produttore rappresentano un importante cambiamento per il brand, sia nella forma che nella sostanza.

Nonostante il nome della famiglia possa lasciare intendere che si tratti di una nuova serie di prodotti, all’interno è presente un chiaro riferimento alle origini della serie. È la stessa Huawei a confermare che la gamma Pura rappresenta una evoluzione di una vecchia conoscenza per gli utenti.

Infatti, la serie di flagship contraddistinta dalla lettera P si è evoluta in Pura. Il produttore cinese conferma questo cambiamento, celebrando i 12 anni dal debutto del primo Huawei Ascend P1 avvenuto nel 2012.

La famiglia Huawei Pura 70 incarna il meglio della serie P ma permette di portare ad un nuovo livello la tecnologia e le funzionalità dei flagship

I dispositivi della serie P sono diventati per gli utenti lo strumento perfetto per catturare i momenti più belli della propria vita. Unendo un design sempre particolare ad un comparto fotografico d’eccezione, tutti i flagship Huawei alzavano l’asticella della qualità.

Lo spirito dei Huawei P è rimasto invariato e con il passaggio alla famiglia Pura il produttore punta a migliorare ulteriormente. I nuovissimi flagship sono pensati per permettere agli utenti di liberare la propria creatività senza limiti.

In particolare, l’azienda ha lavorato attivamente sul comparto fotografico al fine di rendere unica l’esperienza del mobile imaging. I Huawei Pura 70 nascono come dei cameraphone pensati per rendere facile e accessibile la fotografia, senza compromettere la qualità.

Per raggiungere una qualità di scatto senza precedenti, Huawei ha sviluppato la tecnologia Ultra Lighting affiancata al motore proprietario XD Motion. A rendere ancora più stupefacente il tutto ci pensa la fotocamera Ultra Lighting a comparsa con un sistema motorizzato che permette di regolare al meglio la messa a fuoco e la lunghezza focale.

Inoltre, un aspetto da non sottovalutare, è quello estetico. Il produttore ha reso i Pura 70 degli accessori di moda grazie ad un design unico. Le linee morbide e l’isola che ospita il comparto fotografico permettono di contraddistinguere questi modelli rispetto a tutti gli altri smartphone moderni.