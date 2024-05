Il debutto della nuova famiglia Huawei Pura 70 ha permesso al produttore cinese di lanciare anche il nuovo System-on-Chip Kirin 9010. Questo SoC rappresenta una evoluzione del chipset Kirin 9000 con cui condivide gran parte dell’architettura hardware.

Nonostante i punti in comune con la precedente generazione, i tecnici Huawei hanno lavorato per estrarre maggiori performance sui nuovi flagship. Tuttavia, secondo alcune recenti indiscrezioni, gli sforzi del brand non sono ancora finiti.

Infatti, sembrerebbe che Huawei sia al lavoro su un nuovo SoC appartenente alla famiglia Kirin da utilizzare sul prossimo smartphone top di gamma. L’azienda cinese sta sviluppando i device appartenenti alla serie Mate 70 e il processore sarà un elemento di assoluto rilievo.

Huawei sta lavorando allo sviluppo della serie Mate 70 che porterà al debutto di un nuovo SoC della famiglia Kirin in grado di migliorare le performance

A lanciare queste indiscrezioni ci ha pensato DirectorShiGuan su Weibo, il social network cinese. Secondo la fonte, il nuovo SoC Kirin dei prossimi Mate 70 farà la differenza nei benchmark. Sulla piattaforma AnTuTu ci si aspetta un punteggio in grado di superare 1,1 milioni di punti.

Se si considera che il Kirin 9010 del Pura 70 Ultra riesce a totalizzare 927.547 punti su AnTuTu v10, l’incremento di prestazione risulta notevole. Inoltre, se si paragona il risultato di 699.783 punti ottenuto dal Kirin 9000s presente sul Mate 60 Pro, il salto generazionale è ancora più evidente.

Bisogna sempre sottolineare che le prestazioni espresse sulle piattaforme di benchmark indicano solo la potenza espressa dal System-on-Chip. L’esperienza d’uso può variare notevolmente e valori elevati non sempre corrispondono a device reattivi nelle condizioni di utilizzo reale.

Stando alle informazioni disponibili, la famiglia Huawei Mate 70 sarà caratterizzata da tre device differenti. Il Mate 70 sarà affiancato dalla variante Pro e dalla Pro+ con il debutto previsto verso settembre. Tutte le altre specifiche tecniche sono attualmente avvolte dal mistero ma siamo certi che maggiori dettagli arriveranno presto.