Huawei Pura 70: Il nuovo SoC Kirin 9010 e le specifiche del modello ultra

Durante un evento in Cina, la Huawei ha svelato la sua nuova serie, Pura 70. L’Ultra si differenzia dai suoi “fratelli” nel display OLED di qualità e nelle caratteristiche di alta gamma. Una delle caratteristiche principali del prodotto che oggi tutti gli appassionati attendono è il SoC Kirin 9010, anche se al momento la Huawei sembra non ancora confermato le specifiche del processore.

Secondo informazioni diffuse, l’ipotetico Kirin 9010 utilizza un SoC progettato da Huawei e prodotto dalla cinese SMIC. Questo SoC è composto da due core Taishan big a 2,3 GHz, tre core Taishan mid a 2,18 GHz e quattro core Cortex-A510 small a 1,55 GHz, per 8 core totali. Per un malinteso con l’hyperthreading, tuttavia, la Geekbench ha rilevato erroneamente 12 core. Ciononostante, il Kirin 9010 sembra mostrare prestazioni nettamente superiori rispetto ai Kirin 9000 del Mate 60, anche se non “strabilianti” in confronto con certi avanzati SoC occidentali o taiwanesi.

Kirin per Huawei migliorato ma non così tanto

Andando alla Pura 70 Ultra, le dimensioni e il peso sono rispettivamente di 162,6 x 75,1 x 8,4 mm e 226 grammi. Lo schermo OLED LTPO da 6,8 pollici offre un refresh variabile da 1 a 120 Hz, con una luminosità massima di 2500 nit e una risoluzione di 2.844 x 1.260 pixel. Il dispositivo monta un SoC HiSilicon Kirin 9010 e il sistema operativo HarmonyOS 4.2. La memoria interna è da 16 GB di RAM, con opzioni di archiviazione da 512 GB o 1 TB. Passando poi al reparto fotocamera, abbiamo una lente primaria da 50 MP granangolare con sensore da 1″ e apertura variabile f/1.6~4.0, una seconda ultra grandangolare 40 MP con apertura f/2.2, ed una telemacro 50MP con zoom ottico 3.5X e apertura f/2.1. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP con f/2.4.

La batteria 5200mAh supporta la ricarica rapida fino a 100 W in cavo, 80 watt wireless e 20 watt wireless tramite riga. Il dispositivo è di tipo IP68, cioè resistente all’acqua e alla polvere. Anche per la connettività ci si sono messi d’impegno ed hanno lavorato duramente, La Huawei Pura 70 supporta infatti il WiFi 7, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 Gen 1, NFC ed il GPS compatibile con diverse frequenze.

Per lo sblocco c’è un sensore di impronte digitali sotto il display. I colori disponibili per il device Huwawei sono chanson green, mocha brown, starburst, white and black. Anche se il Kirin 9010 sembra rimanere indietro rispetto ad alcuni SoC occidentali o taiwanesi avanzati, gli avanzamenti tecnologici della Huawei come il chip SMIC sembrano promettenti. Come i consumatori accoglieranno i consumatori questo telefono?