Automobili Lamborghini rendere ancora più speciale ed esclusiva la propria gamma di vetture. Il lancio di Urus SE apre un vero e proprio nuovo capitolo nella storia del brand in quanto il Super SUV diventa Plug-in Hybrid.

Urus SE in versione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è stato presentato in occasione della Volkswagen Group Media Night, evento che ha anticipato l’Auto China Bejing 2024. Grazie alla combinazione del motore a combustione interna e dei motori elettrici, il powertrain ibrido è in grado 800 CV di potenza.

Le performance superano quelle di Urus S, pur garantendo lo stesso piacere di guida e il comfort di bordo. Per raggiungere questo obiettivo, gli ingegneri Lamborghini hanno lavorato sul motore 4.0 V8 biturbo modificandolo profondamente e re-ingegnerizzando alcune componenti per supportare il propulsore elettrico.

Lamborghini ha presentato la nuova Urus SE, la versione plug-in Hybrid del Super SUV di Sant’Agata Bolognese

La batteria agli ioni di litio da 25.9kWh, posizionata sotto il piano di carico per abbassare il baricentro, fornisce l’energia necessaria per il motore elettrico. Grazie a questa sincronia, Urus SE può muoversi come un veicolo 100% elettrico con trazione integrale per oltre 60km.

In modalità PHEV, il motore elettrico supporta quello termico per ottenere un maggiore spunto, anche grazie al nuovo cambio automatico ad otto rapporti e al differenziale a controllo elettronico.

Dal punto di vista estetico, rimangono le linee classiche del Super SUV ma con alcune novità volte a sottolineare il carattere sportivo. Il nuovo cofano anteriore presenta una soluzione flottante che crea una continuità su tutto il frontale. Ci sono elementi presi in prestito dalla Revuelto per creare un family feeling attraverso tutte le linee di prodotto.

Il nuovo design include modifiche al paraurti, alla griglia frontale e ai gruppi ottici. Di pari passo con le modifiche estetiche, anche l’efficienza aerodinamica è stata migliorata. I tecnici indicano un incremento del 35% del carico aerodinamico grazie al nuovo estrattore posteriore che lavora in sinergia con lo spoiler. Inoltre, è stato modificato l’andamento dei flussi per garantire un maggiore raffreddamento delle componenti.

Rinnovati anche gli interni che si basano sul concetto “Feel like a pilot”. Il posto di guida è al centro dell’esperienza anche grazie ad un nuovo display da 12,3 pollici che vanta una rinnovata Human Machine Interface (HMI).

A salutare l’arrivo della nuova versione del Super SUV non poteva mancare Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini. L’Amministratore Delegato del marchio ha commentato con entusiasmo: “Con Urus abbiamo cambiato i paradigmi nel mondo SUV, inaugurando un nuovo segmento. In pochi anni Urus è diventata la bestseller del marchio, consentendo a Lamborghini di attrarre nuovi clienti e rafforzarsi nei mercati più importanti.

Il CEO ha poi proseguito: Con Urus SE compiamo un ulteriore passo verso il futuro, coerentemente alla nostra strategia Direzione Cor Tauri, proseguendo nella elettrificazione della gamma e nel percorso verso la decarbonizzazione, iniziato con l’introduzione della supersportiva Revuelto a marzo 2023”.