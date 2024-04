Volkswagen: i modelli di auto elettriche avranno un nuovo concept

Volkswagen ha dato un assaggio di ciò che ci dovremmo aspettare dal suo prossimo concept grazie ad un’anteprima rilasciata sui social media cinesi. Descritta come una “nuova filosofia di design” per i futuri modelli, l’auto sarà presentata ufficialmente la prossima settimana al Motor Show di Pechino 2024, dove potremmo scoprirne tutti i dettagli. Il design dell’auto si distinguerà per la sua eleganza, infatti è stato progettato per differenziare profondamente dallo stile dei modelli di produzione attuali dell’aziende. Il veicolo non possiede ancora un nome, ma si ipotizza che sarò la base per il design delle future auto elettriche Volkswagen, mostrando un qualcosa di totalmente differente rispetto a ciò che abbiamo visto sino ad ora.

Dalle immagini del teaser, l’auto sarà un ibrido di SUV-coupé avente un frontale ribassato e dei passaruota ben definiti. Essa avrà inoltre un parabrezza dalla forma inclinata ed un tetto spiovente. La società ha modificato anche la parte posteriore, aggiungendo uno stile distintivo caratterizzato da piccoli ma significativi dettagli raggiungono le ruote. Le immagini divulgate mostrano con chiarezza quanto l’azienda sia pronta a ridisegnare le proprie vetture, con l’inizia di una nuova era. Anche l’uso pratico sembra già perfetto, poiché funziona sia come prototipo per SUV di dimensioni a grandezza naturale, sia come base per auto più piccole.

Il SUV Coupé Volkswagen salva il lavoro di migliaia di impiegati

Finora non ci sono notizie ufficiali dalla sede di Volkswagen, ma in passato si è detto che la casa automobilistica stava lavorando a progetti per una nuova gamma solo in Cina. Affermando di voler riportare un’estetica europea più interessante in Cina e spostando tutti i veicoli ID cinesi dell’azienda, i modelli ID 4, ID 5 e ID 6, “che storicamente non sono stati disponibili in Europa”.

Mentre il mercato delle auto elettriche BMW è cresciuto del 74% nel 2023, la Volkswagen ha avuto mesi molto difficili da dover affrontare difficile finora, soprattutto dopo che i suoi veicoli non sono riusciti a decollare in Cina. A livello mondiale, poi, il marchio ha perso il 3% di quota di mercato e in Europa ha raggiunto il quarantesimo posto per le immatricolazioni con 34% di perdita. Anche se il periodo non è prettamente roseo, l’azienda non accenna a porre freno al suo sviluppo. L’impianto Volkswagen a Zwickau ha completato con successo la sua trasformazione in una fabbrica che produce solo veicoli a emissioni zero. Nonostante i timori iniziali, sui posti di lavoro per 10.000 persone e le potenziali difficoltà per molti fornitori, l’azienda ha sottoscritto con il sindacato IG Metall un accordo che garantisce l’occupazione almeno fino al 2030.