La tensione è alle stelle in Francia ed il motivo è ben chiaro. I carburanti hanno subito una crescita tale da portare diverse persone a ribellarsi ai nuovi costi così alti. L’associazione degli automobilisti, 40 Millions d’Automobilistes, non si è fatta attendere e si è posta in prima linea in questa battaglia, cercando di ottenere almeno un tetto massimo pari a 1,50 euro al litro per benzina e gasolio. La guerra sembra già esser persa e le decisioni sono state prese, eppure questo non vieta loro dii protestare con tutte le proprie forze sperando in un cambiamento.

Alcuni francesi ora devono pagare 1,95 euro al litro per la benzina SP95 e quasi 2 euro al litro per la SP98. Il gasolio, invece, costa più o meno 1,787 euro al litro. Questi prezzi non sono tanto diversi da quelli mostrati nelle stazioni di servizio dei carburanti in Italia, ormai ci siamo abituati, ma in Francia hanno suscitato una reazione potente da parte di tutti i cittadini che sono soliti muoversi in auto.

Riusciranno ad ottenere il tetto massimo di 1,50 euro per i carburanti?

La 40 Millions d’Automobilistes sta facendo di tutto, portando pressione sul Governo per raggiungere l’agognato tetto massimo. La richiesta non è soltanto simbolica, storica per meglio dire, ma anche pratica. I trasporti sono la prima voce quando si tratta i spesa familiare per i francesi e vanno a pesare enormemente sul bilancio domestico, persino più degli alimenti. Secondo i dati condivisi dall’INSEE, i trasporti costituiscono infatti il 16,4% della spese, superando quelli per la casa del 16,3% e del cibo che si ferma al 16,1%. Tale differenza di valore mostra chiaramente quanto il caro carburanti influisca sulla vita e non solo dei francesi.

Il Ministro dell’Economia del Paese aveva promesso un Bonus Carburante nel caso in cui i prezzi avessero raggiunto la soglia di 1,95 euro al litro, cosa accaduta. Data la dichiarazione passata, sono nate speculazioni sulla possibilità di un aiuto economico di 100 euro a persona per i cittadini francesi, ma nulla è certo e il Ministro non ha condiviso più dettagli su un bonus per i carburanti.