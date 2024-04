La nuova generazione di dispositivi indossabili realizzata da Xiaomi dovrebbe prendere il nome di Smart Band 9. Il produttore cinese si sta preparando al lancio degli activity tracker economici più apprezzati dagli utenti.

Considerando che il lancio della precedente generazione è avvenuto ad aprile 2023, i tempi sono maturi per il debutto di un nuovo modello. Trattandosi di un dispositivo economico ma, al tempo stesso assolutamente completo, proviamo ad immaginare come potrebbe essere questo device.

Il nuovo Smart Band 9 potrebbe essere caratterizzato da un display più grande dell’AMOLED da 1.6 pollici montato sul modello precedente. Gli analisti ritengono che lo schermo potrebbe essere leggermente più grande per consentire una migliore lettura agli utenti. Inoltre, alcune indiscrezioni indicano che lo schermo potrebbe avere una forma ovale per aumentare la superficie disponibile.

Proviamo ad immaginare le caratteristiche principali di Xiaomi Smart Band 9, il nuovo activity tracker economico del brand

Per garantire l’usabilità completa a cui Xiaomi ci ha abituato, lo Smart Band 9 potrebbe contare su una batteria ulteriormente potenziata. Gli addetti ai lavori indicano la possibilità di montare un pacco batteria da 190mAh che assicurerà tantissimi giorni di autonomia, sempre in relazione all’utilizzo che ne faranno gli utenti.

Trattandosi di un device pensato per gli sportivi, non mancherà una sensoristica completa che permetterà di monitorare il battito cardiaco, i livelli di SpO2, il sonno, il ciclo mestruale, lo stress e il livello VO2. Inoltre, sarà possibile registrare oltre 150 sport diversi e gli allenamenti, tenendo traccia dei miglioramenti nel corso del tempo.

Al momento non si conosce la data di lancio ufficiale per Smart Band 9 ma sembra confermato il debutto di due varianti differenti, una dotata di NFC per i pagamenti contactless e uno senza questa feature. Infine, alcuni report indicano la presenza di un ulteriore modello caratterizzato dal nome “Pro” ma non ci sono dettagli in merito. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.