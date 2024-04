Negli ultimi anni che ci stiamo lasciando alle spalle la mobilità elettrica ci ha abituati a vedere dei listini farciti di SUV Premium, berline costosissime e dunque vetture dal prezzo sicuramente non accessibile a chiunque, ecco dunque che il pubblico nonché tutti i clienti hanno creato una vera e propria spinta verso l’auto elettrica economica ed è proprio quello che le varie aziende stanno cercando ora di offrirgli in quella che sembra una gara ad un ribasso del prezzo.

Ed ecco che in questo Nuovo segmento si inserirà anche Nissan con la sua nuova Micra EV, si tratta di un modello del quale si parlò oramai da mesi, ora però il lancio è imminente e sulla carta questa nuova Nissan si presenta come la classica compatta per strade cittadine dal prezzo decisamente accessibile che la pone in diretta competizione con la Citroën e-C3 e la Renault 5 e-tech, quest’ultima è il risultato di un investimento di circa 23 miliardi di euro per riuscire a imbastire un processo produttivo definito come Arc per ridurre clamorosamente i costi di produzione e dunque abbassare anche il prezzo al dettaglio dell’auto.

Scommessa pesante

Si tratta comunque di un azzardo da parte di Nissan dal momento che le certezze in merito al 2035 sono molto poche, inizia infatti a tirare aria di dietro front un po’ da tutti i lati dal momento che tantissime aziende stanno ritenendo le imposizioni europee troppo soffocanti e impossibili da realizzare entro questo decennio, in molti criticano infatti la visione unilaterale che l’Europa ha nei confronti delle motorizzazioni dal momento che tengono conto solo delle esigenze dei clienti e della chiave ecologica che lo shift verso l’elettrico c’è dentro di sé, senza tirare i conti con ciò che la tecnologia attualmente permette nel pratico.

Tornando alla nuova nota di casa Nissan, quest’ultima dovrebbe Basarsi sulla medesima piattaforma di Renault cinque e tech, ovvero la Ampr small, Che Pro promette fino a 400 km di autonomia con una batteria da 52 kWh, l’auto però dovrebbe presentarsi anche in un’altra versione da 40 kWh in grado di garantire fino a 300 km di autonomia.