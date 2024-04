Prezzo letteralmente crollato sull’acquisto di uno dei migliori smartphone foldable, o meglio definiti flip-phone, in commercio: in questi giorni gli utenti possono davvero pensare di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip5, riuscendo a tutti gli effetti a pagarlo molto meno di quanto si sarebbero mai immaginati.

Il prodotto in questione viene commercializzato ad una delle spese più ridotte, senza andare a modificare minimamente le specifiche tecniche dello smartphone, in altre parole è possibile pensare di acquistare il Galaxy Z Flip5, con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. I display sono entrambi Super AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con l’interno che raggiunge un refresh rate a 120Hz, per una maggiore fluidità.

Samsung Galaxy Z Flip5: che prezzo basso

Uno degli smartphone di maggior successo degli ultimi anni, Samsung Galaxy Z Flip5 è disponibile oggi ad un prezzo estremamente scontato, infatti il suo valore consigliato originario sarebbe di 1359 euro, ma data la presenza sul mercato da ormai diversi mesi, già Amazon ha deciso di ridurre la spesa a soli 1099 euro. Ciò che rende l’acquisto sicuramente favorevole in questo periodo, è la presenza del coupon GALAXYA1704, da applicare direttamente nella pagina del riepilogo dell’ordine, con il quale riuscire comunque ad avere uno sconto di 300 euro, ulteriore a quello scritto poco sopra, fino ad arrivare così a spendere solamente 799 euro. Compratelo al seguente link.

Sul mercato sono disponibili varie colorazioni, nel nostro articolo vi parliamo della Cream, ma vi assicuriamo essere acquistabili anche le altre tre, approfittando ugualmente dell’incredibile sconto che Amazon ha deciso di attivare proprio in questi giorni. Il dispositivo viene comunque commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato, fate solo attenzione che potrà essere restituito solamente entro 14 giorni, nel caso in cui cambiaste idea.