Tenetevi pronti, nei prossimi mesi potrebbe arrivare una nuova generazione di smartphone pieghevoli di casa Samsung. Si tratterebbe del nuovo Galaxy Z Fold 6 e del Galaxy Z Flip 6. Infatti, secondo le prime indiscrezioni che circolano in rete sembra che il lancio potrebbe tenersi già ad inizio luglio. Le indiscrezioni relative a questi modelli si sono diffuse sempre di più negli ultimi mesi. Suddette voci, hanno portato al rilascio di una scheda tecnica quasi completa.

I principali dettagli sui nuovi smartphone di Samsung

Nello specifico, per il Flip si è parlato di un display esterno più grande e con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Inoltre, è prevista la presenza di un comparto fotografico migliorato ed una batteria con 300 mAh in più rispetto a quella presente sull’attuale Galaxy Z FIip5. Il processore sarà sempre lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy anche se l’insider Reyegnus aveva ipotizzato il lancio dell’Exynos, sostituzione che poterebbe arrivare in futuro per eventuali varianti economiche.

Oltre ogni possibile dubbio, a fornire un’ulteriore conferma del processore Qualcomm sul Galaxy Z Flip6 è Geekbench. Infatti, nel database del sito di benchmark è stato trovato un test effettuato con un Samsung SM–F741U (sigla identificativa del pieghevole compatto). Il Samsung Galaxy Z Flip6 ha ottenuto un punteggio simile a quello del Galaxy S24 Ultra. Si parla di circa 15.050 punti nel test GPU. Inoltre, il dispositivo testato presenta una RAM di 8 GB. E non è tutto, infatti, secondo alcune recenti indiscrezioni, sembra che il nuovo Galaxy Z Flip 6 potrebbe arrivare anche in una seconda variante da 12 GB di RAM.

Infine, è stata confermata anche la presenza di Android 14, che molto probabilmente, avrà già installata nativamente la versione 6.1.1 della One UI. Si tratta della stessa versione che proprio negli ultimi giorni sta arrivando su altri dispositivi della gamma Galaxy di Samsung. Questa sta per essere rilasciata insieme alle funzionalità introdotte da Galaxy AI.