Le offerte di rete mobile proposte dall’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sono sempre al top, ma ora lo sono ancora di più. In quest’ultimo periodo, infatti, l’operatore sta dando la possibilità di aumentare il traffico dati della propria offerta mobile scegliendo come metodo di pagamento automatico Ricarica Automatica. In questo modo, per ogni offerta saranno aggiunti gratuitamente senza costi aggiuntivi ogni mese ben 50 GB di traffico dati extra per navigare senza pensieri. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, offerte strepitose ora con 50 GB di traffico dati extra

In quest’ultimo periodo passare a Kena Mobile è ancora più allettante grazie alla promo e iniziative presenti. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di dare la possibilità ai suoi clienti di ottenere gratuitamente un bundle di traffico dati extra per navigare.

Nello specifico, gli utenti potranno ricevere ben 50 GB di traffico dati extra per la propria offerta e il tutto senza costi aggiuntivi. Questo sarà però possibile solo se si sceglierà un determinato metodo di pagamento, ovvero Ricarica Automatica. In questo modo, le offerte di Kena attualmente disponibili arriveranno ad offrire una quantità esagerata di giga per navigare sempre a basso costo.

È questo sicuramente il caso dell’offerta Kena 5,99. Con il metodo di pagamento di Ricarica Automatica, infatti, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati ad un costo di appena 5,99 euro al mese. Oltre a questo, gli utenti avranno poi a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Un’altra offerta ancora più super con 50 GB extra è poi Kena 7,99. In questo caso, infatti, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare fino ad addirittura 200 GB di traffico dati.

Ricordiamo inoltre che l’operatore sta proponendo il costo di attivazione di ogni offerta gratuitamente.