Iliad adesso permette di PERSONALIZZARE il numero di telefono

Il leader assoluto per quanto riguarda i gestori mobili attualmente disponibili in Italia è sicuramente Iliad ormai da un po’ di tempo. La sua grande qualità, intesa come servizio e soprattutto come rete mobile, sta riuscendo a convincere anche chi proprio non si fidava. Oggi è disponibile ufficialmente un nuovo servizio per tutti coloro che attivano una nuova scheda SIM: c’è la possibilità di personalizzare gratis il proprio numero di telefono scegliendo le ultime 6 cifre.

L’introduzione di questa opportunità permette a Iliad di confermare ancora una volta il suo impegno nel fornire agli utenti libertà di scelta massima e la possibilità di un’esperienza estremamente esclusiva. È tutto molto semplice, come solito di Iliad.

Iliad, arriva la possibilità di personalizzare il numero di telefono

Non solo offerte mobili e fisse, Iliad è anche personalizzazione ed esclusività. Il gestore rende disponibile oggi un nuovo servizio a tutti i suoi utenti, che potranno infatti personalizzare il numero di telefono durante l’attivazione di una scheda SIM nuova.

Al momento il servizio è attivo solo online, ma ben presto la situazione sarà estesa. Iliad ha intenzione di concedere l’opportunità anche all’interno dei suoi Iliad Store, Iliad Corner e punti vendita. Il servizio è totalmente gratuito ed è disponibile solo per le nuove attivazioni. Non conta che tipo di offerta si sceglie.

È davvero semplice attuare il procedimento: bisogna scegliere l’offerta a proprio piacimento e dopo optare per la portabilità del numero o per farsene assegnare uno totalmente nuovo. Nel caso in cui si scegliesse quest’ultima opzione, ci sarà modo di personalizzare le ultime 6 cifre del proprio numero di telefono in attivazione. Il prefisso definito sarà 351 o 352.

Chiaramente il sistema provvederà a controllare se i numeri scelti dall’utente siano stati già assegnati in precedenza. Chiaramente si può procedere anche con l’assegnazione casuale delle cifre, senza dover pensare ad una sequenza personalizzata.