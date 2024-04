Xiaomi 14 è disponibile proprio in questi giorni ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti nel periodo, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un’occasione più unica che rara, accedendo inoltre ad uno smartphone completo e performante.

Il dispositivo viene commercializzato nella sua variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, nell’unica colorazione bianca, con alle spalle tutto ciò che di buono abbiamo già visto nel medesimo prodotto. A partire, ad esempio, dal comparto fotografico, capitanato dal sensore Leica da 23mm da 50 megapixel, il teleobiettivo Leica da 75 millimetri e 50 megapixel, per finire l’ultragrandangolare, sempre Leica, da 50 megapixel ed equivalente a 14 millimetri.

Xiaomi 14: offerta promozionale davvero interessante

Un’ottimo prezzo per uno dei migliori smartphone sulla piazza, proprio in questi giorni gli utenti possono difatti pensare di acquistare Xiaomi 14, andando a spendere solamente 847,99 euro per il suo acquisto definitivo. La versione in commercio, come sempre vi raccontiamo nei nostri articoli di offerte Amazon, è completamente no brand, pensata per l’Unione Europea, e con garanzia di 24 mesi (il tempo di reso è di soli 14 giorni). Per l’acquisto vi potete collegare qui.

La batteria da 4610mAh, risulta essere un quantitativo più che sufficiente per riuscire a coprire senza problemi i più classici utilizzi quotidiani, ed allo stesso poter sfruttare i 90W di ricarica rapida, così da tornare ad avere la carica corretta in poco tempo. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, risulta essere più che adeguato per la fascia di prezzo di posizionamento, ricordando comunque essere un 4 nanometri, che è capace di raggiungere una velocità di trasferimento di 4GB/s con le memorie UFS4.0, appoggiandosi anche a 8533Mbps della RAM LPDDR5x. Tutta tecnologia che contraddistingue un top di gamma perfettamente a fuoco per il 2024.