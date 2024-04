L’Italia è al centro di alcune recenti novità per il mercato delle auto. Si tratta di Voyah, nuovo brand della banca premium del Gruppo Dongfeng, arriva anche sul mercato italiano. E non è tutto. Il marchio cinese ha presentato i suoi nuovi modelli che sembrano pronti ad attirare l’attenzione di tutti. La presentazione è avvenuta durante la Design Week di Milano. In questa occasione Dongfeng ha annunciato il debutto di Voyah, il nuovo brand premium, in Italia.

Nuovi veicoli Voyah in arrivo anche nel mercato italiano

Il primo modello di quelli presentati è la Voyah Free, classificata come sport utility elettrica. Il veicolo, con una lunghezza di 4,9metri, nella versione elettrica presenta un motore da 489CV per accelerare in 4,4secondi da 0 a 100 km/h. Infine, troviamo una batteria integrata con capacità di 106,7kWh che offre autonomia fino a 500km.

Il secondo veicolo invece è la Voyah Dream. Rispetto alla Free quest’auto è più lunga (5.3 metri). Il veicolo arriva in doppia versione: elettrica e ibrida plug–in. Quest’ultima è dotata di un’unità termica 1.5 turbo benzina. Per il momento non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo.

Infine, la Voyah termina la sua presentazione con Icozy, il veicolo che maggiormente guarda al futuro. Un dettaglio interessante di questo modello sono i sedili anteriori, pensati per ruotare di 180°. In questo modo l’automobile si trasforma in una specie di salotto. Inoltre, sarà presente anche l’opzione per la guida autonoma. L’azienda non ha ancora specificato di quale livello. Un altro elemento interessante riguarda la motorizzazione. Per la Icozy è stato pensato un motore ad idrogeno. A prova dell’impegno dell’azienda nella produzione di auto a idrogeno in collaborazione con Nissan Venucia.

L’arrivo dei nuovi modelli avviene in concomitanza con l’approvazione per aprire uno stabilimento Dongfeng in Italia. Una novità importante non solo per l’azienda, ma anche per il mercato italiano delle auto.