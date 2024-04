Vodafone ha recentemente annunciato una serie di aggiornamenti e nuove offerte per i suoi clienti. Per quanto riguarda le offerte mobile, sono state apportate modifiche ai costi di attivazione di alcune offerte, come Red Pro e Infinito. Inoltre, l’opzione tariffaria C’All Power ora prevede un costo di attivazione di 2 euro per la versione standard e 3 euro per la versione “Max”. Mentre i servizi aggiuntivi, il costo di Rete Sicura mobile è aumentato a 2,49 euro al mese per i clienti ricaricabili, mentre è stato ridotto a 1,99 euro al mese per i nuovi clienti.

Passando alle offerte di rete fissa, Vodafone ha semplificato i prezzi per tutte le tecnologie Fibra, FWA e FWA 5G, offrendo un prezzo unico di 27,90 euro al mese con 2 mesi gratis e prezzo bloccato per due anni. Inoltre, sono disponibili sconti sul costo di attivazione per Internet Unlimited acquistato online. Infine, sono state introdotte nuove offerte per le seconde case, come “Internet Unlimited Seconda Linea” e “Casa Wireless 5G Indoor Seconda Linea”, a 20,90 euro al mese. Tuttavia, è importante notare che queste offerte richiedono che il cliente abbia già una qualsiasi linea fissa Vodafone attiva.

Vodafone, le nuove offerte sono spaziali

In conclusione, con questi aggiornamenti e nuove offerte, Vodafone mira a offrire ai suoi clienti una maggiore flessibilità e convenienza nelle loro scelte di servizi di telecomunicazioni. Tuttavia, è consigliabile che i clienti verifichino attentamente i dettagli delle offerte e confrontino le opzioni disponibili per assicurarsi di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget. Con una gamma sempre più ampia di servizi e offerte disponibili, Vodafone si impegna a soddisfare le diverse necessità dei suoi clienti, sia per quanto riguarda la telefonia mobile che quella fissa.

