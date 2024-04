L’operatore telefonico italiano Vodafone cerca spesso di tentare i suoi ex clienti a tornare con tante offerte strepitose. Tra queste, una delle più apprezzate è Vodafone Silver. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta invitando i suoi ex clienti sempre con questa offerta ma con una novità. Questa volta, infatti, sembra che gli utenti avranno la possibilità di navigare anche sulle nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone, ora l’offerta Vodafone Silver anche con connettività 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone sta invitando alcuni suoi ex clienti ad attivare un’offerta di rete mobile che ben conosciamo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata Vodafone Silver. Si tratta di un’offerta che è già stata ampiamente apprezzata in passato dagli utenti ma questa volta, come già detto, c’è una novità di rilievo.

Con Vodafone Silver ora gli ex clienti potranno navigare con una connettività massima pari ad addirittura il 5G. Il traffico dati a disposizione sarà pari a 100 GB e saranno poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Anche questa volta, poi, l’offerta in questione includerà numerosi minuti per chiamare diversi paesi stranieri, tra cui:

Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.

Come di solito accade, gli ex clienti stanno ricevendo apposta comunicazione tramite SMS per l’attivazione di questa offerta. Ecco qui di seguito il messaggio.

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 7.99E/mese. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 02/05. Dettagli e costi: voda.it/wdb21”.