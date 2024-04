Vodafone, aprile è il mese dei RIENTRI: ecco due Silver fino a 200GB

Con il suo nuovo modo di agire, Vodafone si sta accaparrando un gran numero di nuovi utenti e ne sta facendo rientrare molti tra quelli vecchi. Le Silver in questione sono al momento due, simili per certi versi ma fondamentalmente differenti tra loro.

Il prezzo basso, la qualità di rete molto alta e tanti giga a disposizione rendono la situazione molto più complicata alla concorrenza.

Vodafone: le migliori soluzioni sono tornate e si chiamano Silver, eccole qui

Partendo dalla prima offerta, gli occhi cadono certamente sul primo aspetto: i minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso. Sono disponibili anche gli SMS senza limiti da inviare a chiunque ma il vero colpo da maestro è stato proporre 100 giga in 4G. Averne di più sembra praticamente inutile al giorno d’oggi per un utente comune. Il prezzo dell’offerta è di 7,99 € mensili ma il primo mese costerà solo solo 5 €.

Oltre alla Silver 100, ecco anche la Silver 150, una soluzione che per certi versi sembra uguale. Chi la sceglie al suo interno trova infatti minuti e messaggi senza limiti esattamente come descritto all’interno della proposta precedente. Quello che cambia è la connessione ad Internet, disponibile con 150 giga in 4G. Il prezzo mensile per il primo mese è anche in questo caso di soli 5 € ma a partire dal secondo salirà a 9,99 € al mese, un prezzo ugualmente molto vantaggioso.

Ovviamente queste offerte hanno anche tanti servizi al seguito, uno tra tutti in grado di fornire anche dei giga in più. Chi vuole aggiungere infatti ancora più connessione dati alla sua nuova offerta Silver con 50 giga in più, deve solo sottoscrivere il servizio SmartPay.

Innanzitutto non si paga, in quanto è gratuito, e poi garantisce una grande comodità ovvero quella della ricarica automatica prendendo i soldi direttamente dal conto in banca. Le promo appena descritte sono solo per chi viene da un gestore virtuale o da Iliad.