Su Telegram arriva la nuova funzione per creare gli stickers

Telegram segue Whatsapp, annunciando la possibilità di creare stickers senza limiti. Ciò permetterà agli utenti di usufruire di questa funzione facilmente, ma soprattutto, di non uscire dall’app di messaggistica. Quindi non saranno necessari strumenti esterni come per Whatsapp.

In sintesi questo editor è come quello di Whatsapp, infatti ci permette di rimuovere sfondi, ritagliare oggetti, cancellare o ripristinare facilmente parti di una foto o aggiungere un contorno.

La creazione dello sticker è una cosa semplicissima, basterà aprire l’apposito pannello attraverso il campo di scrittura, senza badare su quale chat si è, e cliccare sul tasto “+”. Terminata la creazione del simpatico meme, per esempio, spunterà la possibilità di inviare o creare dei set di stickers. Nel momento in cui si dovesse decidere di creare il set in questione, l’album potrà essere salvato dagli altri utenti nei propri dispositivi e gli stickers riutilizzati in qualsiasi momento. Insomma proprio come su Whatsapp.

Telegram, è possibile creare gli stickers

Se dovesse nascere in voi il desiderio di rubare uno sticker ad un amico per riutilizzarlo in futuro, la procedura è molto semplice. In sostanza ciò potrebbe essere visto come una semplice aggiunta di uno stiker ad un set, ed effettivamente è così. Quindi basterà scegliere l’apposita emoji che descrivere al meglio l’emozione che ci suscita, dopo di che anche Telegram utilizzerà la sua intelligenza artificiale per suggerire un’emozione in base all’immagine selezionata. Infine tutti gli stickers potranno essere inseriti in un unico set o spostati in altri.

L’invio sarà rapido e veloce, un po’ come su Whatsapp. Inoltre chi riceverà l’immagine potrà aggiungere l’intero set sul proprio, tramite l’utilizzo di un apposito link “t,me”. Questo aggiornamento inoltre include la nuova funzione per l’aggiunta dell’anteprima dei link per tutti i set di sticker ed emoji.