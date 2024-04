La nuova generazione ma anche quella scorsa è sempre più intrattenuta dai videogiochi. Sicuramente a tutti noi piace giocare a qualche videogioco, ma come possiamo rendere questa esperienza unica? Semplicemente usando la nuova Legion Go, la console portatile di Lenovo, definita semplicemente un “mostro di console”. Vedremo come se la cava fuori casa con il suo magnifico display e i suoi controller rimovibili.

Lenovo Legion Go, la console portatile per eccellenza

Lenovo Legion Go è la più versatile sul mercato delle console handheld. Questo0 dispositivo rispecchia chiaramente lo spirito mostrato dai gamer, sia quelli da scrivania me sia quelli da divano. Inoltre dispone di una grande batteria che permette di giocare con soddisfazione anche fuori casa con i nostri amici. Quindi da queste caratteristiche andremo a scoprire perchè utilizzarla in questo frangente “outdoor”. La Legion Go è acquistabile da 799 euro, ha un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ad 8 core e frequenze fino a 5.1GHz. Ha una grafica AMD Radeon 780M e un display da 9 pollici, IPS, con risoluzione 2560×1600 pixel e frequenza di 144Hz.

La luminosità di picco è di 500 nit per un utilizzo più trasversale. L’occhio è indirizzato anche a vedere la nitidezza e i colori del display. Presenta inoltre una batteria con un’unità di 2 celle da 49,2Wh che ci permettono di giocare per ore. Ha in dotazione un dispositivo di ricarica da 65w che permette una ricarica completa in poco più di un ora. Per giocare Online abbiamo il Wifi 6E e per collegare dispositive esterni il bluetooth 5.1. La Legion Go ha a disposizione anche la sua personale borsa di viaggio dove si può custodire in tutta comodità. E’ stata provata anche nelle situazione più “difficili”, dal movimento, ecc…. La Lenovo ha deciso che la console arriverà sul mercato con la versione di Windows 11 per renderla compatibile con i client i gioco. Possiamo dire quindi che Legion Go è un’ottima console handheld da viaggio.