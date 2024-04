A quanto pare, vedremo arrivare molto presto sul mercato mobile un nuovo smartphone del noto produttore tech Honor. Si tratta in particolare del prossimo Honor 200 Lite e quest’ultimo sembra essere stato da poco avvistato in rete sulla certificazione dell’ente thailandese NBTC. Anche secondo le ultime indiscrezioni, il suo debutto ufficiale sarebbe ormai dietro l’angolo, dato che dovrebbe arrivare ufficialmente il 25 aprile 2024.

Il produttore tech Honor sta per annunciare il nuovo Honor 200 Lite

Il produttore tech Honor sta per ampliare la sua gamma di prodotti con un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor 200 Lite, il quale è stato avvistato in queste ore sulla certificazione del noto ente thailandese NBTC.

Questo smartphone dovrebbe essere annunciato ufficialmente in un primo momento per il mercato francese durante un evento che si terrà il prossimo 25 aprile 2024. Sul sito ufficiale di Honor Francia è stata avvistata una pagina in cui viene mostrato questo dispositivo tramite delle immagini renders. Come è possibile notare dalle immagini, questo nuovo dispositivo a marchio Honor avrà un design piuttosto curato e giovanile.

Da notare poi una certa somiglianza, se vogliamo, con gli ultimi smartphone di casa Apple. Sul fronte, possiamo infatti notare la presenza di un display molto ampio con le cornici molto sottili e soprattutto tutte simmetriche tra loro. Oltre a questo, sembra essere presente una doppia fotocamera anteriore, che ricorda vagamente la Dynamic Island presente sugli ultimi iPhone.

La parte posteriore sembra invece che sarà occupata da un modulo fotografico di forma rettangolare. Al suo interno, dovrebbero essere collocati tre sensori fotografici più un piccolo flash LED. Quello principale, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere da ben 108 MP. Dal punto di vista prestazionale, sembra che a bordo ci sarà un processore MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6080.